Nueva decisión judicial favorable en España a la joven que pide la eutanasia ante la oposición de su padre

La justicia española volvió a rechazar el recurso de un padre que se opone a la eutanasia aprobada para su hija parapléjica, aunque sus abogados anunciaron que preparan un nuevo recurso para tratar de evitar la muerte solicitada por la joven.

En una decisión del 21 de enero, pero conocida este jueves, el Tribunal Supremo expone, entre otros, que no puede contradecir a las dos instancias anteriores que ya habían considerado que la eutanasia solicitada por la joven -de ahora 25 años- había sido autorizada cumpliendo los requisitos previstos por la ley.

Para los magistrados, «la parte recurrente no había conseguido desvirtuar la concurrencia de todos los elementos necesarios para aprobar la eutanasia de la solicitante», según indican en el auto, avalando las decisiones ya tomadas en primera y segunda instancia.

Los jueces tampoco consideran relevante un supuesto defecto del procedimiento que alegan los abogados del padre. Por ello acuerdan «inadmitir» el recurso, aunque no se pronuncian sobre las medidas cautelares que tienen paralizada la eutanasia, que dependen de otra instancia.

La asociación ultraconservadora Abogados Cristianos, que representa al progenitor, anunció en un comunicado que recurrirá ahora ante el Tribunal Constitucional y, «si es necesario», a la justicia europea.

La joven quedó parapléjica tras lanzarse de un quinto piso en un intento de suicidio en 2022 e inició la solicitud para la eutanasia en abril de 2024.

Tras el examen pertinente, los especialistas de la administración catalana estimaron que su petición era acorde a la ley estatal, que estipula que toda persona en uso de sus facultades y con una «enfermedad grave e incurable» o un padecimiento «crónico e imposibilitante» puede solicitar ayuda para morir, si cumple ciertos requisitos.

Pero, poco antes de la fecha prevista para la eutanasia, la justicia aceptó un recurso del padre que detuvo el proceso.

El progenitor argumentaba, entre otros, que la joven padecía problemas de salud mental que «pueden afectar su capacidad para tomar una decisión libre y consciente», y que había presentado indicios de cambio de opinión.

En una audiencia el año pasado –la primera en España sobre un caso de eutanasia ya autorizado desde la aprobación de la ley en 2021, según las asociaciones especializadas–, la joven ratificó su petición. Dos decisiones judiciales posteriores la avalaron, pero su padre siguió recurriendo.

El Parlamento aprobó en 2021 la ley que despenaliza la eutanasia, convirtiendo a España en uno de los pocos países que permiten a un paciente incurable recibir ayuda para morir.

Los requisitos para llevarla a cabo son estrictos, como que el solicitante sea «capaz y consciente» al hacer la petición, que debe ser escrita y reconfirmada posteriormente, o que reciba la autorización de una comisión de evaluación.

