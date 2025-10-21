Nueva Delhi amanece como la ciudad más contaminada del mundo tras el festival Diwali

Nueva Delhi, 21 oct (EFE).- Nueva Delhi amaneció este martes, tras una larga noche de celebraciones del festival hindú Diwali con pirotecnia, como la ciudad más contaminada del mundo, según la plataforma suiza especializada en medición de la calidad del aire IQAir.

Según los datos de la medidora helvética, el índice de calidad del aire (AQI, por sus siglas en inglés) en la capital india era de 491 a las 9:30 horas (3:00 GMT).

Por su parte, la Junta Central de Control de la Contaminación (CPCB), el organismo indio encargado de realizar estas mediciones, registró un índice de calidad del aire de 356 a las 9 horas (2:30 GMT).

En cuanto a las partículas PM 2.5, las más dañinas para la salud, IQAir midió una concentración de 321 microgramos por metro cúbico de aire.

Esta cifra supera más de veinte veces el nivel máximo recomendado de exposición a estas partículas por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y más de 64 veces los valores que la agencia de la ONU recomienda para una exposición prolongada.

Los picos de contaminación tras la celebración hindú de Diwali, son habituales cada año.

Anoche, los habitantes de la capital india y de otras ciudades de este país celebraron con pirotecnia durante toda la noche.

Este año, las autoridades no habían prohibido totalmente la venta y el uso de fuegos artificiales y petardos, pero sí habían recomendado la utilización de la denominada «pirotecnia verde», menos contaminante.

En la última semana, el territorio de Delhi ya había puesto en marcha las primeras medidas de su Plan de Respuesta Gradual contra la contaminación (GRAP) ante el aumento de los niveles de polución en la ciudad

El deterioro alarmante de la calidad del aire de Nueva Delhi es habitual en esta época del año, cuando coinciden una serie de factores como la llegada del invierno y la disminución de los vientos que impiden la dispersión de los agentes contaminantes.

Las emisiones contaminantes de los vehículos, el polvo de la construcción o la quema de rastrojos de los cultivos en los estados vecinos a la capital contribuyen también al pico de contaminación. EFE

