Nueva Delhi endurece su plan anticontaminación ante una nube tóxica que cubre la ciudad

Nueva Delhi, 11 nov (EFE).- Una densa nube de esmog tóxico cubrió este martes la capital india, donde el aire alcanzó niveles de contaminación «severos», lo que llevó al gobierno central a activar la Fase III del Plan de Respuesta Gradual (GRAP), el mecanismo de emergencia anticontaminación que rige en Delhi y su región metropolitana (NCR).

El Índice de Calidad del Aire (ICA) de Nueva Delhi se disparó de 362 el lunes a 425 el martes a las 9:00 (hora local), según datos del Consejo Central de Control de la Contaminación (CPCB).

A las 7:00 (hora local), 34 de las 39 estaciones de monitoreo registraron niveles de contaminación que multiplican por más de diez los estándares de calidad del aire de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Las autoridades atribuyeron el repunte a vientos calmados y condiciones atmosféricas estables que impiden la dispersión de contaminantes, permitiendo que las partículas tóxicas se acumulen cerca del suelo. Desde primera hora del día, el paisaje urbano quedó envuelto en una bruma blanca que difumina los edificios y reduce la visibilidad.

Con la entrada en vigor del GRAP Fase III —la penúltima de las cuatro etapas previstas—, se prohíben todas las actividades de construcción y demolición no esenciales, el uso de vehículos particulares de gasolina BS-III y diésel BS-IV, así como vehículos comerciales diésel no esenciales.

Además, el plan ordena el cierre de las escuelas hasta quinto grado, que deberán impartir clases en línea, y se recomendó el teletrabajo en empresas privadas para reducir el tráfico de vehículos.

Solo proyectos públicos esenciales, como los de ferrocarriles, metro, aeropuertos, defensa o sanidad, están exentos de la suspensión, aunque deberán aplicar estrictas normas de control de polvo y residuos.

La plataforma india de monitoreo AQI informó que la capital alcanzó un máximo de 750 puntos a las 4:00 (hora local) situándola como la ciudad más contaminada del mundo en esta jornada de noviembre. EFE

