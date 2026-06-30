Nueva Delhi pagará a ciudadanos por comprar coches eléctricos para frenar la contaminación

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Nueva Delhi, 30 jun (EFE).- El Gobierno de Nueva Delhi aprobó una nueva medida para pagar hasta 100.000 rupias, unos 1.000 dólares, a los ciudadanos que compren vehículos eléctricos y retiren de circulación sus vehículos antiguos, en un intento de reducir la polución en una de las ciudades más contaminadas del mundo.

La orden forma parte de la nueva Política de Vehículos Eléctricos de Delhi 2026, aprobada el lunes por el Gabinete de la capital india, y entrará en vigor el próximo 1 de julio con el objetivo de avanzar hacia la movilidad de emisiones cero para 2030, según un comunicado de la Oficina del jefe de Gobierno de Delhi.

La capital india aplicará además una exención del 100 % en el impuesto de circulación y en las tasas de matriculación para todos los coches eléctricos cuyo precio no supere los 3 millones de rupias, unos 36.000 dólares.

Según la medida, las ayudas irán desde unos 360 dólares para vehículos de dos ruedas hasta unos 600 dólares para los populares tuk-tuks eléctricos y 1.000 dólares para vehículos eléctricos ligeros de transporte de mercancías.

El plan busca acelerar la sustitución de vehículos contaminantes en una ciudad que cada invierno activa restricciones de emergencia para intentar contener los niveles severos de partículas contaminantes.

El Gobierno indio aplica en la capital el Plan de Acción de Respuesta Gradual, conocido como GRAP por sus siglas en inglés, un protocolo anticontaminación que se activa en las peores fases de polución y que puede incluir restricciones a la construcción, límites a la circulación de vehículos, teletrabajo e incluso el cierre de escuelas.

Durante los episodios más graves, Delhi puede registrar picos aislados de hasta 700 puntos en el índice de calidad del aire, más de 25 veces por encima del máximo diario recomendado por la Organización Mundial de la Salud.

Según datos de la plataforma AQI India, en lo que va de 2026 ninguno de los 180 días evaluados en Delhi estuvo dentro de los límites seguros de la OMS.

La capital india mantiene además un veto estricto a la circulación de automóviles de gasolina de más de 15 años y vehículos diésel de más de 10 años, además de denegar el suministro de combustible en gasolineras a todo vehículo que no cuente con un certificado de emisiones en regla. EFE

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