Nueva Delhi pedirá autorizar el uso de «pirotecnia verde» durante el festival hindú Diwali

Nueva Delhi, 7 oct (EFE).- El Gobierno de Delhi, el territorio que incluye Nueva Delhi, pedirá a la justicia que autorice el uso de la denominada «pirotecnia verde» durante el festival Diwali, el más importante del calendario hindú, que comenzará la semana próxima y tras el que el estado del aire en la capital india suele verse afectado.

«Los problemas de Delhi están ahí y trabajar en ellos es una solución, pero hay millones de personas en la India que son religiosas y para quienes Diwali es una festividad muy importante (…) En esta situación, entiendo que se les debería dar permiso para utilizar pirotecnia, ‘pirotecnia verde’, para que puedan celebrar su festividad con éxito», dijo anoche a los medios la jefa de Gobierno de Delhi, Rekha Gupta.

Gupta, del partido nacionalista hindú Bharatiya Janata Party (BJP) que lidera el primer ministro indio, Narendra Modi, dijo que el Ejecutivo capitalino pedirá por escrito a la justicia que autorice el uso de «pirotecnia verde» durante Diwali.

Se denomina «pirotecnia verde» («green crackers», en inglés) a un tipo de petardos y fuegos artificiales que cuentan con una etiqueta desarrollada en 2017 por el Consejo de Investigación Científica e Industrial de la India (CSIR) para identificar los productos que liberan un 30 % menos de partículas y metales pesados y que utilizan oxidantes alternativos para limitar emisiones contaminantes.

El Tribunal Supremo de la India autorizó su uso en 2018, pero finalmente optó por volver a un modelo de prohibición prácticamente total desde 2020, tras registrarse etiquetas falsas en la pirotecnia y casos de manipulación química del material.

Entre los días 18 y 23 de octubre se celebrará en toda la India el multitudinario festival Diwali, en el que, además de decorar sus casas con luces e intercambiar dulces, es habitual que la población lance grandes cantidades de material pirotécnico.

En 2024, el índice de calidad del aire (ICA) de la capital india superó veinte veces los niveles de contaminación recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) tras Diwali.

El deterioro alarmante de la calidad del aire en Nueva Delhi es habitual entre noviembre y febrero, cuando coinciden una serie de factores como la llegada del invierno y la disminución de los vientos que impiden la dispersión de los agentes contaminantes.

Las emisiones contaminantes de los vehículos, el polvo de la construcción o la quema de rastrojos en los estados vecinos a la capital también contribuyen al pico de contaminación, que también afecta, aunque en menor medida, a otras ciudades de la India. EFE

