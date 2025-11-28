Nueva Delhi se asfixia en la contaminación pese a llevar días sometida a restricciones

Nueva Delhi, 28 nov (EFE).- Nueva Delhi ha continuado este viernes siendo la ciudad más contaminada del mundo, según los datos de calidad del aire de la medidora suiza IQAir.

El Índice de Calidad del Aire (AQI) en la capital india era de 462 puntos a las 11:18 horas (5:49 GMT), ligeramente por encima del de la ciudad paquistaní de Lahore, la segunda más contaminada del mundo, según la firma de medición ambiental helvética.

A la misma hora, la ciudad del Punjab paquistaní marcaba un AQI de 446 puntos.

La calidad del aire en Nueva Delhi se ha deteriorado en las últimas semanas, alcanzado sus peores niveles a lo largo de este año que se han mantenido pese a las restricciones a la movilidad de vehículos, a la asistencia escolar y a los trabajos en obras.

Ayer, las autoridades indias acordaron rebajar las medidas de su Plan de Respuesta Gradual contra la Contaminación (GRAP) en Nueva Delhi, que desde el pasado 11 de noviembre se encontraba en su fase III, la segunda más estricta.

Esta mañana, según el Consejo Central de Control de la Contaminación de la India, que utiliza su propio sistema de medición teniendo en cuenta la concentración ambiental de ocho elementos contaminantes en sus estaciones, la calidad del aire en Nueva Delhi era «muy mala» en la mayoría de las zonas de la capital india.

Cada invierno, un cóctel de condiciones meteorológicas adversas, partículas contaminantes provenientes de los vehículos, emisiones de las industrias próximas a la ciudad, humo de la pirotecnia utilizada en festividades y restos de la quema de rastrojos en los estados cercanos al territorio de Delhi, asfixian a esta metrópolis de más de treinta millones de habitantes.

Los habitantes que pueden permitírselo abandonan la ciudad durante días hacia destinos en los que la calidad del aire sea más favorable e instalan purificadores de aire en sus casas. EFE

