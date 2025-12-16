Nueva Delhi sigue atrapada por segundo día consecutivo bajo una contaminación «severa»

3 minutos

Nueva Delhi, 16 dic (EFE).- La contaminación extrema ha afectado este martes a la vida cotidiana en Nueva Delhi, provocando al menos cuatro muertos en accidentes de carretera, la cancelación de cientos de vuelos y el cierre de escuelas bajo una niebla tóxica que supera veinte veces los límites de seguridad.

El índice de calidad del aire (AQI) tocó los límites de los baremos el lunes al superar los 500 puntos y este martes se mantuvo por encima de los 450, dentro de la categoría máxima de «severa», según el Consejo Central de Control de la Contaminación (CPCB).

Estas cifras multiplican por más de veinte los niveles recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y han degenerado en una densa niebla que redujo la visibilidad a menos de un kilómetro durante la madrugada, según el Departamento Meteorológico de la India (IMD).

En este contexto, al menos cuatro personas murieron este martes en un accidente múltiple ocurrido en la autopista que conecta la capital con Agra, donde varios vehículos colisionaron en medio de la niebla, según informaron las autoridades.

Desde el sábado, Nueva Delhi mantiene activa la fase más estricta del plan anticontaminación (GRAP), que incluye la suspensión de obras, restricciones al tráfico de los vehículos más contaminantes y medidas para limitar la exposición al aire libre.

En el ámbito educativo, las clases presenciales hasta quinto curso se han trasladado a formato online, mientras que las autoridades han instruido a que oficinas públicas y privadas funcionen con no más del 50 % de su personal de forma presencial.

El aeropuerto internacional Indira Gandhi informó en un breve aviso de «algunas interrupciones en ciertas salidas y llegadas», debido a la baja visibilidad. La terminal canceló ayer más de 200 vuelos por la baja visibilidad, mientras varias aerolíneas reprogramaron operaciones ante la previsión de condiciones similares.

El malestar ciudadano se dejó notar también durante un evento multitudinario celebrado en la capital con el futbolista argentino Lionel Messi, donde algunos asistentes corearon consignas sobre la calidad del aire dirigidas a la jefa del Gobierno regional, en un contexto de críticas políticas por la gestión de la crisis.

El deterioro del aire ha provocado además reacciones a nivel internacional, con avisos emitidos por las representaciones diplomáticas de países como Singapur, el Reino Unido y Canadá para sus ciudadanos en la región.

La contaminación que afecta a la capital se ve agravada por la combinación del tráfico y la actividad industrial, el humo procedente de la quema agrícola en regiones cercanas y las condiciones propias del invierno, que favorecen que los contaminantes queden atrapados cerca del suelo durante varios días. EFE

