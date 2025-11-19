Nueva Delhi sigue respirando humo tóxico mientras los niveles de contaminación aumentan

2 minutos

Nueva Delhi, 19 nov (EFE).- Los niveles de contaminación en Nueva Delhi ascendieron hasta alcanzar un Índice de Calidad del Aire (AQI) de 393 puntos, según el Consejo Central de Control de la Contaminación (CPCB, por sus siglas en inglés), acercándose a las cotas que justificarían la adopción de la fase más estricta de medidas antipolución en la ciudad.

Según la escala utilizada por el CPCB, a las 12:00 horas de este miércoles (6:30 GMT), el índice AQI se elevaba en Nueva Delhi hasta los 393 puntos, en niveles que la India cataloga como «muy dañinos» para la salud.

El AQI calculado por las autoridades indias tiene en cuenta la concentración de ocho elementos contaminantes en sus diferentes estaciones de medición.

Si los niveles superan los 450 puntos, las autoridades indias autorizan la puesta en funcionamiento de las medidas correspondientes a la cuarta fase del Plan de Respuesta Gradual contra la Contaminación (GRAP), que establecen fuertes limitaciones en el sistema educativo, al tráfico, en centros de trabajo públicos y en actividades de construcción en la capital. Este año todavía no se ha activado dicha etapa.

El pasado martes, la ciudad activó la fase III del GRAP, aunque por el momento esta no ha conseguido que disminuyan los niveles de polución en la capital india.

Según la plataforma suiza IQAir, que mide los niveles de contaminación en vivo en todo el mundo con una escala diferente a india, Nueva Delhi es este miércoles la ciudad más contaminada del mundo, seguida de la paquistaní Lahore y de Tashkent.

La concentración de partículas PM2.5, las más dañinas para la salud, en el aire se situaba al mediodía por encima de los 250 microgramos por metro cúbico, superando más de cincuenta veces los niveles recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Cada invierno, las condiciones meteorológicas, las celebraciones en las que se emplea pirotecnia de manera festiva, las emisiones de vehículos e industrias cercanas a Nueva Delhi y la quema de rastrojos en los estados vecinos a la capital provocan picos de contaminación en esta enorme ciudad de más de treinta millones de habitantes. EFE

jgv/mtv/crf