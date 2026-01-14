Nueva Delhi y Teherán hablan de la situación interna en Irán, sin mencionar las protestas

Nueva Delhi, 15 ene (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores de la India, Subrahmanyam Jaishankar, mantuvo el miércoles a última hora una llamada telefónica con su colega iraní, Abás Araqchi, en la que ambos hablaron sobre la evolución de la situación interna en Irán y sobre otros asuntos regionales, sin mencionar la oleada de protestas en que se encuentra sumido el país persa y en las ya ha se han producido varios miles de muertos.

«He recibido una llamada del ministro de Asuntos Exteriores de Irán Seyed Abbas Aragchi. Discutimos la evolución de la situación en Irán y sus alrededores», dijo ayer Jaishankar en su perfil de X, sin mencionar explícitamente las protestas que están teniendo lugar en el país desde hace semanas.

La India ha mantenido un perfil bajo respecto a las protestas en Irán, cuidándose de mencionar la inestabilidad interna y se ha limitado a lanzar ayer un nuevo mensaje de aviso a los ciudadanos indios para que no viajen al país, a semejanza del que ya efectuó el pasado 5 de enero.

Por el momento las autoridades indias se han limitado a señalar que Nueva Delhi «sigue muy de cerca los acontecimientos» en Irán, y priorizan la seguridad de los 10.000 ciudadanos indios que viven en la República Islámica.

La ONG Iran Human Rights (IHRNGO) elevó el martes al menos a 3.428 el número de manifestantes muertos en los 18 días de protestas antigubernamentales en Irán debido a la represión a manos de las fuerzas gubernamentales, mientras que «miles de personas» han resultado heridas.

Según IHRNGO, solo entre el 8 y 12 de enero se registraron al menos 3.379 muertes, y más de 10.000 personas han sido arrestadas desde que empezaron las protestas.

La posición de la India con Irán esta marcada ahora por el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, que ha prometido elevar los aranceles un 25 % a los países que comercien con el régimen iraní.

Esto podría afectar a la India y elevar los aranceles punitivos ya existentes de Washington -por la compra de crudo ruso por parte de Nueva Delhi- hasta el 75 % para productos indios.

Aunque la India dejó de importar crudo iraní en 2019, mantiene operativo el puerto de Chabahar, en el sureste de Irán, una terminal vital para sus intereses, ya que es su única vía de acceso a Asia Central y Afganistán para esquivar a Pakistán y competir con la influencia china.

Además del puerto, la India exporta a Teherán arroz basmati, té y frutas por valor de 1.340 millones de dólares (dato de 2025), un flujo comercial suficiente para activar las sanciones de la Casa Blanca.

Firmas de análisis citadas por medios financieros locales señalan que la India podría estar incluso más expuesta que China, a pesar de que Pekín es el gran sostén económico de Teherán, ya que absorbió más del 80 % del petróleo iraní en 2025, según la consultora Kpler. EFE

