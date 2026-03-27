Nueva detención en Turquía del alcalde de una capital provincial en manos de la oposición

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Ankara, 27 mar (EFE).- Las fuerzas de seguridad turcas detuvieron este viernes a Özkan Yalim, alcalde de Uşak, una capital provincial de unos 200.000 habitantes en el oeste del país, en una operación por presunta corrupción que se suma a las investigaciones contra municipios del opositor Partido Republicano del Pueblo (CHP) tras la detención del regidor de Estambul, Ekrem Imamoglu.

Tras la detención en marzo del año pasado del socialdemócrata Imamoglu, quien además era el principal candidato presidencial del CHP, la principal fuerza opositora en Turquía, las operaciones dirigidas contra municipios gobernados por esa formación se han sucedido.

Yalim, quien ganó la alcaldía en las elecciones municipales de 2024 con cerca del 55 % de los votos, fue detenido en una operación llevada a cabo a primeras horas del viernes en el marco de una investigación por presunto soborno.

La Fiscalía General de Estambul anunció que se realizaron operaciones simultáneas en las provincias de Uşak, Ankara y Kocaeli como parte de la investigación, y que en total 11 personas fueron detenidas.

El edificio del ayuntamiento de Uşak, donde tuvo lugar la operación, fue rodeado por la policía y se prohibió el acceso al inmueble mientras los agentes estaban dentro.

Mientras tanto, en el distrito de Marmaris, en la provincia de Mugla, en la costa mediterránea, también bajo control del CHP, se llevó a cabo una operación a medianoche en el edificio municipal como parte de otra investigación en curso.

Según el diario Cumhuriyet, 13 personas están siendo investigadas en relación con la operación contra el municipio de Marmaris, donde el teniente de alcalde, el director de urbanismo y el subdirector de la policía municipal también fueron detenidos.

En las elecciones locales del 31 de marzo de 2024, el CHP se convirtió en el partido más votado del país con el 37,81 % de los sufragios, obteniendo alcaldías en 14 grandes ciudades y 21 provincias, incluidas Ankara y Estambul.

Esas fueron las primeras elecciones en las que perdió el islamista Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) del presidente Recep Tayyip Erdogan desde que llegara al poder en 2002.

El CHP considera que la detención de Imamoglu, para quien la fiscalía pide más de 2.400 años de prisión por supuesta corrupción, es una operación política para neutralizarlo como candidato presidencial y critica también como fabricadas el resto de las operaciones contra sus cargos electos.EFE

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