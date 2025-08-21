Nueva ejecución por terrorismo eleva a mas de 250 los ajusticiados en 2025 en Arabia Saudí

2 minutos

(Añade acusación de ONG saudí de ejecutar a un menor)

El Cairo, 21 ago (EFE).- Las autoridades de Arabia Saudí ejecutaron este jueves a un ciudadano saudí condenado a muerte por terrorismo, que según la ONG saudí AlQST había sido detenido por participar en protestas cuando era menor a 18 años y sometido a un juicio «injusto» basado en «confesiones sacadas a través de tortura».

Con esa ejecución son ya más de 250 personas las ajusticiadas en el reino árabe durante 2025, en su mayoría por delitos relacionados con las drogas.

Según un comunicado del Ministerio de Interior saudí, la nueva ejecución se realizó en la Región Oriental de Arabia Saudí contra un ciudadano condenado por «unirse a una organización terrorista extranjera y participar, junto con otras personas buscadas, en el secuestro y asesinato de un juez».

También por haber «disparado y arrojado granadas al personal de seguridad (del reino) con la intención de matarlos», apuntó la nota sin dar a conocer fechas de los hechos, ni de la detención o el juicio del ajusticiado.

Por su parte, AlQST denunció este jueves en un comunicado que el ajusticiado, «el menor Jalal al Labbad, había sido condenado (a muerte) por varios cargos relacionados con el terrorismo por participar en protestas cuando era menor de 18 años», y que «la condena se dictó tras un juicio injusto basado en confesiones obtenidas bajo tortura».

La nota de la ONG tampoco da conocer fechas, aunque recuerda una declaración del abogado de Al Labbad «durante el juicio», en la que denunciaba una «brutal golpiza (al ya ajusticiado) con tubos, zapatos y cables», además de «golpes en la cabeza contra una mesa hasta dejarlo inconsciente, electrocución y amenazas de muerte si no declara la veracidad de su confesión».

El pasado 13 de agosto, ALQST denunció que al menos 250 personas han sido ejecutadas en Arabia Saudí en lo que va de 2025, de ellas 167 por delitos relacionados por las drogas, e indicó que 122 del total eran ciudadanos extranjeros de 11 países.

En 2024, Arabia Saudí llevó a cabo 345 ejecuciones, la cifra más alta registrada en el país, según organizaciones de derechos humanos.

«La ejecución de Al Labbad representa una alarmante escalada en el uso de la pena de muerte por parte de las autoridades saudíes, contradice las afirmaciones oficiales (de Riad) de haber puesto fin a su uso contra acusados jóvenes y plantea preocupación por la vida de (otros) menores detenidos que se enfrentan a la ejecución», añadió el nuevo comunicado de la ONG saudí. EFE

fa/rsm/lab