Nueva embajadora de EEUU destaca el interés en los minerales críticos de Kazajistán

2 minutos

Astaná, 13 feb (EFE).- La nueva embajadora de Estados Unidos en Kazajistán, Julie M. Stufft, destacó este viernes el interés de Washington en las reservas de minerales críticos del mayor país de Asia Central.

«En cuanto al interés de Estados Unidos en los minerales críticos de Kazajistán, nuestro objetivo es que el país disponga de todas las opciones» para elegir cómo utiliza su riqueza natural, aseguró la diplomática en su primera comparecencia ante la prensa local y extranjera.

Agregó que actualmente hay muchas empresas estadounidenses involucradas en el sector minero kazajo y recordó que EE.UU. es una de las mayores potencias en ese sector.

En este sentido, aseguró que EE.UU. puede aportar «mucha tecnología» para ayudar a Kazajistán a explorar sus recursos.

«Pero hay un segundo asunto, que es global y consiste en asegurar una cadena de suministro de esos minerales críticos para que todo el mundo pueda utilizarlos», indicó la embajadora.

Precisamente, la semana pasada Washington acogió una reunión de medio centenar de ministros de distintos países para hablar de un mercado «justo y predecible» para el acceso a los minerales críticos.

«Kazajistán, por supuesto, fue uno de esos países», destacó.

Más allá de la cooperación en ese campo, la diplomática se congratuló por el Memorándum de Entendimiento que existe entre Washington y Astaná y que permite a los dos países «hablar sobre cómo desarrollar las relaciones» bilaterales.

Stufft también aseguró que Washington sigue de cerca la reforma constitucional que planea emprender Kazajistán y destacó el papel del país asiático en la Junta de la Paz, promovida por el presidente estadounidense, Donald Trump.

«Kazajistán siempre está en la vanguardia de la diplomacia multilateral y el presidente Trump respeta mucho la opinión del presidente (de Kazajistán, Kasim-Yomart) Tokáyev sobre la mejor manera de promover la reconstrucción (de Gaza)», concluyó la diplomática. EFE

kk-mos/fpa

(foto)