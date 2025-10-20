Nueva fuerza para enfrentar a las pandillas ejecuta sus primeras acciones en Haití

Puerto Príncipe, 20 oct (EFE).- La Fuerza de Eliminación de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés) realizó sus primeras acciones sobre el terreno en Haití y enfrentaron una «feroz resistencia» por parte de las bandas armadas, informó este lunes el ente aprobado por la ONU, sin dar cuenta de muertos o heridos.

Estas operaciones se ejecutaron en el departamento de Artibonite, más de cien kilómetros al norte de Puerto Príncipe, para despejar la carretera Petite-Rivière-Liancourt-Pont Sondé, y contaron con la colaboración de la Policía Nacional de Haití (PNH) y las Fuerzas Armadas de Haití (FAD’H), dijo en un comunicado la GSF.

La información oficial no ofreció detalles sobre el personal en el terreno de la GSF, que sustituye a la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS), desplegada el año pasado bajo el liderazgo de Kenia. EFE

