‘La huella suiza en Uruguay’: exposición en Berna Patricia Islas 06 de septiembre de 2017 - 11:30 Hoy se inaugura la muestra fotográfica dedicada a Nueva Helvecia, la colonia suiza que ayer, como hoy, representa los estrechos lazos de dos países que celebran 125 años de relaciones diplomáticas. “Hemos organizado esta muestra para celebrar los 160 años de la llegada del primer cónsul del Uruguay a Berna en 1857, los 155 años de la fundación de la colonia suiza agrícola de Nueva Helvecia en 1862 y los 125 años de la llegada del primer embajador suizo a Uruguay en 1892”, contextualiza el embajador de Uruguay en Suiza, Jorge Meyer Long, oriundo de esa ciudad uruguaya, a 124 km de Montevideo. El tema de la exposición es el legado de los inmigrantes suizos en Uruguay desde 1862, año en el que se produjo la llegada del más cuantioso contingente de inmigrantes, ansioso de tierra para trabajarla: “El grupo de 200 suizos con sus familias y en su mayoría campesinos que llegaron al Uruguay en el siglo XIX se encontraron con un país ganadero y en 10 años cambiaron la matriz económica transformándola en agrícola-ganadera. Importaron la primera trilladora mecánica, introdujeron la cebada cervecera y la producción de queso a gran escala. Construyeron el primer hotel fuera de Montevideo y con eso echaron a andar la industria turística, uno de los pilares de la economía uruguaya actual”, explica el embajador Meyer Long. Las fotografías expuestas en la muestra en Berna son de la lente de Ignacio Naón, autor, junto con la investigadora Sonia Ziegler, del libro ‘Suizos en Uruguay’ (2006), obra que testimonia el patrimonio helvético-uruguayo labrado a once mil km de distancia de aquí: “Viajamos muchas veces a Nueva Helvecia. Organizamos una sesión fotográfica y convocamos a todos a participar. La única condición era ir con indumentaria típica suiza. Nos llevamos una enorme y grata sorpresa cuando llegamos al Club Fuerzas Vivas y había un montón de gente esperando para ser retratada”, recuerda el fotógrafo argentino, afincado en Montevideo. Fuerzas vivas que, entusiastas, no olvidan su origen, un asunto también de pertenencia en un sitio donde anidaron otras comunidades inmigrantes europeas: “El legado de cualquier cultura en sí mismo es inerte. Solo se mantiene vivo si las personas se encargan de ello y así ocurre en Nueva Helvecia. Emociona ver cómo festejan sus fechas patrias, cómo mantienen vivas las raíces en la música y en todo lo que a cultura suiza se refiere”. ¿Cómo describir la contribución hoy día de la inmigración de origen suizo? “Destacar su aporte nos llevaría a realizar otro libro para mencionar la obra de algunas de las muchas personas con raíces helvéticas que han dejado huella en Uruguay, como los arquitectos Francisco y Bernardo Poncini, el escultor José Belloni y el escritor Juan José Morosoli”, responde el fotógrafo y editor. Todos ellos de sangre tesinesa. Por ejemplo, el padre de Juan J. Morosoli, Giovanni, era un albañil que llegó a Uruguay en 1894. Su hijo nació en Minas en 1899 y hoy es referente de la narrativa uruguaya de la primera mitad del siglo XX. En sus cuentos cortos narró las vivencias de personajes rurales. Falleció en 1957 y dos años después fue reconocido de forma póstuma con el Premio Nacional de Literatura. Pero también hay figuras contemporáneas en las artes con nombres de origen suizo, como el pintor Luis Solari y el músico Claudio Taddei. Huella en el ‘Maracanazo’ Incluso hay cuño helvético en la historia deportiva uruguaya: El Club Suizo de Tiro, creado en 1874, es el decano de las asociaciones deportivas. Además, los nombres de Alcides Ghiggia, Schubert Gambetta y Roche Gastón Máspoli, tres descendientes tesineses integrantes de la escuadra nacional de fútbol, quedaron impresos para la posteridad cuando Uruguay ganó el Mundial de Brasil en 1950. Volver a Suiza, a través de la muestra Ahora, a través de esta muestra fotográfica, toca el turno a los suizos que viven en el país alpino de poner la mirada en sus hermanos en Uruguay, muchos de ellos, integrantes de diversas asociaciones que buscan mantener las tradiciones suizas bien en alto. Y desde allá, desde Nueva Helvecia, el mensaje de la alcaldesa, María de Lima Moreno a Suiza: “Para nosotros, desde Uruguay, poder llegar a nuestra madre patria a través de esta exposición de tan prestigioso artista y, más aún, promovida por un hijo de esta tierra, el embajador Jorge Meyer Long, es una gran satisfacción. A través de las fotografías de Ignacio Naón, el público podrá disfrutar, vivir y sentir de cerca el compromiso que nuestro pueblo siente por Suiza. Para nuestros ciudadanos es un orgullo el legado de sus ancestros: ese compromiso de trabajar juntos para salir adelante. Es por ello que saludamos la iniciativa y decimos 'GRACIAS', con mayúsculas, desde Uruguay”. Exposición fotográfica ‘La Huella suiza en Uruguay’ Inauguración: este miércoles 6 de septiembre de 2017 a las 18:00 horas, en la Eglise française de Berna, ubicada en la Predigergasse 3. Abierta hasta el 15 de septiembre, en el horario de 10:00 a 12:00 y de 14:00 a 17:00. La muestra se divide en áreas temáticas: - Los orígenes de los colonos suizos en Uruguay y el establecimiento de una colonia agrícola. - La repercusión en la economía uruguaya de los conocimientos y esfuerzo de estos colonos. -Las tradiciones helvéticas en las generaciones actuales y los lazos de Suiza y Uruguay hoy, países que comparten esfuerzos para el respeto de los derechos humanos y la solución pacífica de los conflictos, además de valores democráticos comunes. “Nueva Helvecia es algo así como un monumento vivo al trabajo y al compromiso”, apuntó en el mismo sentido el otrora presidente uruguayo, José Mujica, al abrir la gran fiesta de los 150 años de la Colonia Suiza hace un quinquenio. También allí estuvo swissinfo.ch: