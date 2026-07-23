Nueva investigación contra el principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann

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El principal sospechoso de la desaparición de la niña británica Madeleine McCann en Portugal, el alemán Christian Brückner, es objeto de una nueva investigación por presuntas agresiones contra un agente de policía, informó este jueves la policía de Kiel (norte de Alemania), confirmando una información publicada por la revista Der Spiegel.

Consultada por la AFP, la policía de la ciudad confirmó la apertura, el pasado 6 de junio, de una investigación por agresión o resistencia contra agentes encargados de hacer cumplir la ley, incidente en el que un policía resultó herido.

Según Der Spiegel, Brückner fotografió ese día a varios agentes que se encontraban frente a un supermercado y luego se resistió cuando estos le pidieron que entregara su teléfono móvil.

El policía sufrió una lesión en una rodilla, añadió la publicación.

El abogado de Brückner, Philipp Marquort, confirmó el incidente a Der Spiegel, aunque acusó a la policía de haber reaccionado de forma desproporcionada.

En mayo, la misma policía informó que Brückner también era investigado por lesiones voluntarias recíprocas tras verse implicado en un altercado.

Según el diario Bild, había respondido a la agresión de un desconocido -presuntamente el propietario de un terreno en el que había entrado- antes de llamar él mismo a la policía.

Brückner fue puesto en libertad el 17 de septiembre de 2025, tras cumplir una condena de siete años de prisión en Alemania por la violación de una estadounidense de 72 años ocurrida hace más de dos décadas en Portugal.

Nunca fue acusado formalmente en el caso de «Maddie», por falta de pruebas suficientes.

Madeleine McCann desapareció en 2007, a los tres años de edad, de un departamento vacacional mientras sus padres cenaban en un restaurante cercano.

En 2020, los investigadores alemanes señalaron de forma inesperada a Brückner como el principal sospechoso, asegurando que disponían de pruebas concretas, que finalmente resultaron insuficientes para presentar cargos.

En la época de la desaparición, Brückner vivía en la costa portuguesa del Algarve, cerca del lugar donde se alojaba la familia McCann, y un teléfono móvil registrado a su nombre fue localizado en las inmediaciones del departamento la noche en que desapareció la menor.

Fue absuelto a finales de 2024, entre otros cargos, de delitos sexuales contra menores cometidos en esa misma zona entre 2000 y 2017.

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