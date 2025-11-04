Nueva Jersey para temporalmente votación por amenaza de bomba luego considerada infundada

Nueva York, 4 nov (EFE).- Varios centros de votación cerraron temporalmente este martes por la mañana en el norte de Nueva Jersey después de que se recibieran unas amenazas de bomba por correo electrónico, las cuales posteriormente se consideraron «no creíbles», recoge la prensa local.

Las amenazas obligaron a las autoridades electorales a dirigir a algunos votantes a otros centros de votación, recoge ABC News.

Por su parte, el fiscal general de Nueva Jersey, Matthew Platkin, declaró en X que «las fuerzas del orden respondieron a las amenazas recibidas por correo electrónico» en varios condados, y que si bien «los centros de votación ya han reabierto» en algunos, en otros, los votantes están siendo dirigidos a centros cercanos para emitir su voto.

Asimismo, la vicegobernadora Tahesha Way afirmó en un comunicado que las fuerzas del orden determinaron que no existen amenazas creíbles en este momento.

Nueva Jersey celebra este martes elecciones a la gobernación en las que la demócrata Mickie Sherrill ha reducido su ventaja sobre su rival republicano, el empresario y enlegislador estatal Jack Ciattarelli, en estos comicios que son clave para las elecciones de medio término del año que viene.

La encuesta de AtlasIntel arroja una intención de voto del 50 % para Sherrill y del 49 % para Ciattarelli, aunque otros estudios de la última semana dan más ventaja a la demócrata, de 4 puntos en el caso del de Suffolk University y hasta 10 puntos en el de YouGov.

La campaña de la demócrata se ha centrado en oponerse a las políticas del presidente estadounidense, Donald Trump, pero ha desgranado medidas para rebajar el coste de vida mediante proyectos de energía limpia, impulsar viviendas asequibles o proteger los derechos reproductivos de las mujeres.

Mientras, Ciattarelli ha propuesto abordar el alto coste de vida mediante recortes a los impuestos a la propiedad y una línea dura en inmigración alineada con Trump, quien le apoya, eliminando el estatus de «ciudad santuario» y permitiendo la colaboración de las autoridades locales y federales. EFE

