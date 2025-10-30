Nueva líder opositora de Taiwán rechaza subir el gasto en Defensa hasta el 5 % del PIB

Taipéi, 30 oct (EFE).- Cheng Li-wun, presidenta electa del principal partido de la oposición de Taiwán, el Kuomintang (KMT), expresó su rechazo a la propuesta del gobernante Partido Democrático Progresista (PDP) de aumentar el gasto en Defensa hasta el 5 % del PIB en 2030, en un contexto de crecientes tensiones con China.

Cheng, quien asumirá el cargo este sábado tras ganar las primarias de la formación opositora con más del 50 % de los votos, aseguró este miércoles que la isla necesita un «presupuesto de Defensa razonable», puesto que un gasto militar «demasiado alto» podría comprometer las finanzas públicas, informó la agencia CNA.

La también exportavoz del Gobierno isleño (2012-2014) recalcó que Taiwán «no es un cajero automático» y subrayó que el gasto en Defensa no debe aumentar sin límite ni alimentar una «carrera armamentista sin fin».

Estas declaraciones tienen lugar dos meses después de que el Ejecutivo propusiera elevar el presupuesto militar hasta el 3,32 % del producto en 2026, concretamente hasta los 949.500 millones de dólares taiwaneses (uno 30.990 millones de dólares o 26.679 millones de euros), y seguir incrementándolo paulatinamente hasta representar el 5 % para 2030.

Este aumento, que financiará el desarrollo de un nuevo sistema avanzado de defensa aérea, denominado ‘T-Dome’, busca contrarrestar la creciente presión militar de China en torno a la isla y, de paso, enviar a Washington un mensaje claro de que Taipéi se toma en serio su propia defensa.

Sin embargo, para hacerlo requerirá de la aprobación del Parlamento, actualmente controlado por una mayoría de legisladores del Kuomintang y del minoritario Partido Popular de Taiwán, que desde el inicio de la legislatura se han opuesto a la agenda política del presidente, William Lai.

En este contexto, la portavoz de la Oficina Presidencial, Karen Kuo, dijo este miércoles que la posición de Cheng era «incompatible» con la del resto de países democráticos, y agregó que el aumento del gasto en Defensa tiene por objetivo «mantener el ‘statu quo’ democrático y libre» de Taiwán.

La nueva líder del KMT, quien recibió un mensaje de felicitación del presidente chino, Xi Jinping, tras su triunfo en las primarias, reiteró posteriormente que se oponía a cualquier presupuesto de Defensa que «no tenga límite máximo», y pidió al mandatario taiwanés que sea «más cauteloso y sabio» al tratar con Pekín para evitar que la isla sea «arrastrada a un conflicto innecesario». EFE

