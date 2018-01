Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

Hacerse suizo es más difícil: los nuevos criterios Katy Romy 09 de enero de 2018 - 08:30 A partir de ahora es más difícil obtener el pasaporte rojo con la cruz blanca. La nueva ley sobre la nacionalidad, que entró en vigor el 1o de enero 2018, endurece las condiciones. Descripción de los principales cambios. Los candidatos a la naturalización deben responder, a partir de ahora, a exigencias lingüísticas más elevadas. Deben dominar la lengua nacional local (francés, alemán o italiano, según la región lingüística) no solo a nivel oral pero también escrito. Es uno de los criterios para una “integración exitosa”, según lo establece la nueva Ley sobre la Nacionalidad. El nivel exigido corresponde al A2 a nivel escrito y B1 para el oral, según el Marco común europeo de referencia para las lenguas. Los cantones tienen la libertad de definir condiciones todavía más estrictas. Algunos de ellos, en particular el de Berna, exigían, ya anteriormente, competencias escritas en materia idiomática. Competencias lingüísticas Los candidatos a la nacionalidad suiza deben probar su nivel lingüístico, presentando un diploma -que debe figurar en la lista de los certificados reconocidos- o bien el ‘pasaporte de lenguas’, expedido por la Secretaria de Estado de Migración (SEM). Para obtenerlo, podrán presentar en Suiza el examen de lengua ‘fide’ (Francés, Italiano, Alemán) o un dossier de validación. Las personas de lengua materna correspondiente a uno de los idiomas nacionales son exceptuadas de presentar el comprobante, así como aquellas que han realizado al menos cinco años de escolaridad o bien una formación profesional en italiano, francés o alemán. Participación a la vida económica La nueva Ley exige también una “participación a la vida económica o la adquisición de una formación”. Si los beneficiarios de la ayuda social estaban ya excluidos, a partir de ahora los candidatos no deberán, tampoco, haberse beneficiado de dicha ayuda en los tres años precedentes a la presentación de su demanda. Las personas en el desempleo podrían también tener dificultades para ser naturalizados. Historial judicial informatizado Otra exigencia adicional es la relativa a los antecedentes judiciales. Actualmente, los candidatos a la naturalización, deben contar con un historial virgen y es exigido el certificado destinado a los particulares. Según la nueva Ley será considerado el historial judicial informatizado, accesible a las autoridades competentes, y en el cual las sentencias se mantienen por más tiempo. Por ejemplo, las condenas con suspensión de ejecución, sea total o parcial, desaparecen del historial judicial destinado a los particulares una vez que se cumplió el tiempo de la libertad condicional. Sin embargo, ellas permanecen inscritas durante diez años en la versión electrónica del historial judicial. 10 en lugar de 12 años en Suiza Solo los titulares de un permiso de residencia permanente (permiso C) podrán presentar una solicitud. A partir de la vigencia de la nueva Ley se excluyen las personas que posean un permiso de tipo B (que se debe renovar cada cinco años), los que posean un permiso de admisión provisoria (permiso F) y los funcionarios internacionales. Esta política restrictiva introduce, sin embargo, una flexibilización: la exigencia del tiempo de estadía en el país se reduce de doce a diez años. Naturalización facilitada Los nietos de los inmigrantes, por su parte, deberían poder obtener más fácilmente el pasaporte suizo en el 2018. El pueblo suizo aceptó en febrero del 2017 acordar la naturalización facilitada a los extranjeros de tercera generación. Sin embargo, el Gobierno debe todavía definir se entrada en vigor. + Los nietos de inmigrantes podrán hacerse suizos más fácilmente La nueva Ley sobre la nacionalidad introduce también criterios más estrictos para las personas que residen en el extranjero. Para obtener el pasaporte rojo con la cruz blanca deben probar, en particular, que tienen relaciones estrechas con Suiza. Tener una abuela suiza no alcanza La nueva Ley sobre la nacionalidad introduce también criterios más estrictos para las personas que residen en el extranjero. Para obtener el pasaporte rojo con la cruz blanca deben probar, en particular, que tienen relaciones estrechas con Suiza + Más detalles sobre el cambio para las personas residentes en el extranjero