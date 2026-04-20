Nueva masacre eleva a 11 el número de asesinados en un fin de semana en Ecuador

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Quito, 20 abr (EFE).- Una nueva masacre, en la que perdieron la vida seis personas, elevó a once el número de asesinados en ataques armados el pasado fin de semana en la provincia ecuatoriana del Guayas, una de las más afectadas por la violencia en el país andino.

Anoche, seis personas murieron en un ataque armado, un día después de que otras cinco fueran asesinadas, entre ellas un niño de siete años, informó este lunes la prensa local.

Detalló que cerca de las 21:00 hora local del domingo (02:00 GMT de este lunes), hombres armados llegaron a una zona de Guayaquil (capital del Guayas) en un vehículo y empezaron a disparar a un grupo de personas que estaban bebiendo en la calle.

Las víctimas intentaron huir, pero los atacantes los persiguieron y la balacera se extendió unos metros, indicó al señalar que, en el lugar del crimen murieron tres personas, mientras que otras tres fueron llevadas a centros de salud, pero fallecieron en el trayecto.

Testigos del ataque armado señalaron que entre los fallecidos hay víctimas colaterales, personas que se encontraban en la zona haciendo otras actividades.

El hecho se registró luego de que la tarde del sábado, un ataque armado en el sur de Guayaquil dejara cinco fallecidos de entre 22 y 43 años, así como un niño de 7 años.

Según testigos, el ataque fue perpetrado por un grupo de hombres fuertemente armados que llegaron al sitio en un vehículo y realizaron varios disparos. Tras cometer el crimen, los sicarios escaparon, apuntó el portal Primicias.

Desde ese mes de 2024, Ecuador vive bajo el estado de «conflicto armado interno» que declaró el presidente, Daniel Noboa, para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar «terroristas».

Pese a esa declaratoria, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior. EFE

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