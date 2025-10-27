Nueva orden de arresto contra detenido exalcalde de Estambul, ahora por supuesto espionaje

Ankara, 27 oct (EFE).– Un tribunal de Turquía ha emitido una nueva orden de arresto -por supuesto espionaje- contra el destituido alcalde de Estambul, el socialdemócrata Ekrem Imamoglu, encarcelado ya desde marzo pasado por presunta corrupción y otros cargos, informó este lunes la agencia de noticias oficial turca Anadolu.

Necati Özkan, un asesor de campaña de Imamoglu, considerado el principal rival del presidente turco, el islamista Recep Tayyip Erdogan en las próximas elecciones, así como el director del canal de televisión opositor ‘TELE1’, Merdan Yanardag, fueron interrogados desde la mañana del domingo hasta la medianoche por este caso.

Los tres fueron incluidos en la investigación después de que un hombre, llamado Hüseyin Gül, detenido en julio pasado por un caso de supuesto espionaje, los señalara en su testimonio.

Según la fiscalía, Imamoglu es acusado de «espionaje político» por «transmitir datos personales de ciudadanos en Estambul a agencias de inteligencia extranjeras y actos similares», con el alegado objetivo de «crear fondos para su campaña presidencial».

El líder del opositor Partido Republicano del Pueblo (CHP), Özgür Özel, declaró tras el arresto que a su correligionario Imamoglu se le acusó de robo, corrupción y terrorismo.

Al no prosperar ninguno de esos cargos, ahora se habría «fabricado» un caso de espionaje como último recurso para impedirle salir de prisión y postularse a la presidencia de Turquía, agregó.

«No nos someteremos a esto. Algún día estos calumniadores rendirán cuentas. Nuestros amigos, orgullosos de tener la razón, un día ocuparán cargos muy importantes en este país», dijo el líder del CHP.

Imamoglu, Özkan y Yanardağ rechazaron todos los cargos durante sus declaraciones ante el fiscal y el tribunal, describiéndolos como el insulto más grave que habían sufrido en sus vidas.

El alcalde destituido ironizó en redes sociales diciendo que «sería mucho más realista afirmar que yo quemé Roma». EFE

