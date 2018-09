Para la organización ‘La Main Tendue’Enlace externo , cualquier nueva forma de intercambio es bienvenida. “Sin embargo, la plataforma todavía no está bien acabada, hay que mejorarla para que la búsqueda funcione bien”, señala Franco Baumgartner, secretario general de la asociación. Subraya la falta de coordinación de diversas organizaciones activas en Suiza para prevenir el suicidio. “La Confederación ha recibido el mandato de fortalecer los intercambios entre los diferentes actores, pero todavía carece de medios financieros para lograr sus objetivos”, asegura.

Mayor coordinación para prevenir el suicidio Marie Vuilleumier 10 de septiembre de 2018 - 08:16 Las entidades activas en la prevención del suicidio son numerosas en Suiza, pero no se comunican lo suficiente entre ellas. La Confederación lanza este lunes, Día Mundial de la Prevención del Suicidio, una nueva herramienta de coordinación. Encontrar fácilmente un grupo de ayuda, consejos o documentación sobre la prevención del suicidio es lo que propone el Gobierno suizo con su nueva plataforma de investigación. Esta nueva herramienta en línea permite al público en general y a los especialistas en particular, la búsqueda de opciones disponibles en todas las regiones del país. El objetivo es permitir a las personas consagradas a la prevención del suicidio “desarrollar sinergias”, pero también “identificar lagunas”, precisa la Confederación en un comunicado. La Oficina Federal de Salud Pública (OFSP) informa que todos los días en Suiza dos o tres personas se quitan la vida y que la tasa es mayor entre los hombres de más de 75 años. Recuerda que los intentos ocurren a menudo durante un estado de angustia psíquica: “La mayoría de las personas suicidas no quieren morir. Las crisis son temporales las más de las veces, pero pueden afectar a todos”. Con el lanzamiento de esta plataforma de investigación, la Confederación pretende ayudar a las diversas entidades involucradas en el fenómeno que nos ocupa a alcanzar los objetivos del plan nacional, aprobado en noviembre de 2016 por el Gobierno. Entre las 10 medidas que lo conforman se encuentran: proporcionar asistencia rápida y accesible, crear conciencia y difundir buenas prácticas. Para el año 2030, la estrategia busca reducir en un 25% el número de suicidios no asistidos por cada 100 000 habitantes. Esto evitaría alrededor de 300 muertes autoinfligidas al año en Suiza. La creación de esta nueva plataforma de investigación fue recibida con beneplácito por las organizaciones del rubro. “Nuevas herramientas siempre son interesantes porque permiten actuar de una manera más eficaz y hablar de la prevención del suicidio”, afirma Beatriz Manceau, asesora agrícola en ‘ProConseils’ y activa en ‘Projet Sentinelle Vaud – Promotion de la Vie’, entidad dedicada a mejorar la situación social de los agricultores. “Una coordinación más amplia es algo bueno para compartir conocimientos, pero es importante actuar sobre todo en el terreno, a nivel local”. Para la organización ‘La Main Tendue’, cualquier nueva forma de intercambio es bienvenida. “Sin embargo, la plataforma todavía no está bien acabada, hay que mejorarla para que la búsqueda funcione bien”, señala Franco Baumgartner, secretario general de la asociación. Subraya la falta de coordinación de diversas organizaciones activas en Suiza para prevenir el suicidio. “La Confederación ha recibido el mandato de fortalecer los intercambios entre los diferentes actores, pero todavía carece de medios financieros para lograr sus objetivos”, asegura. “Trabajar juntos para prevenir el suicidio” es el tema elegido para esta Jornada Mundial 2018. La Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio invita a todos y cada uno a tomarse unos minutos para conversar con sus seres queridos, escucharlos y detectar posibles dificultades. El público es invitado a encender una vela frente a su ventana el lunes, 10 de septiembre, a las 20:00 horas, para mostrar su apoyo a la prevención del suicidio.