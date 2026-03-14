Nueva prueba electoral para Pedro Sánchez y para la derecha frente a la extrema derecha en España

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Las elecciones del domingo en la región española de Castilla y León son una nueva prueba para los socialistas de Pedro Sánchez, pero también para la derecha, que busca frenar el avance de la extrema derecha, en un contexto marcado por el conflicto en Oriente Medio.

Los comicios en esta amplia región que se extiende al noroeste de Madrid, con extensas zonas dedicadas a la agricultura y castigadas por la despoblación, llegan después de las de diciembre en Extremadura y las de Aragón, el mes pasado.

En esas dos regiones, el Partido Socialista del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sufrió duras derrotas.

El Partido Popular (PP, derecha), que ya estaba en el poder, se impuso en ambas ocasiones pero sin mayoría absoluta, por lo que actualmente negocia con la extrema derecha de Vox para poder seguir gobernando.

En Castilla y León, bajo el poder del PP desde hace casi cuatro décadas, las miradas volverán también a estar puestas en el crecimiento de Vox, que hace cuatro años logró entrar aquí en un gobierno regional por primera vez desde el regreso de la democracia en España.

Aquella coalición con el PP acabaría, sin embargo, rota en 2024 por desavenencias entre las direcciones nacionales de ambos partidos.

De acuerdo con los sondeos, Vox podría avanzar el domingo para afianzarse como tercera fuerza por detrás de unos socialistas moderadamente en retroceso y del PP, que ganaría con holgura pero lejos de la mayoría absoluta.

Esto obligaría a los conservadores a entenderse de nuevo con Vox, con quien el PP ha acercado posiciones con la vista puesta en las elecciones nacionales de 2027.

«La única línea roja es con el socialismo de Castilla y León, porque no son de fiar», aseguró el candidato del PP y actual presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en El País, abriendo de nuevo la puerta a un pacto con Vox.

Fragilizados por escándalos recientes, la caída de los socialistas podría, sin embargo, no ser tan acusada, según los sondeos, en el primer test electoral para la formación de Sánchez después de que este criticara la guerra en Oriente Medio, recuperando el lema de los opositores a la guerra de Irak en 2003, «No a la guerra».

«La estrategia del PP y de Vox es bien clara (…) Juegan a la desmovilización del electorado progresista», indicó el dirigente socialista en una entrevista en eldiario.es, donde reconoció, no obstante, el efecto electoral que tuvieron los casos de corrupción de dos exdestacados miembros del partido.

Las elecciones de Castilla y Léon serán las últimas antes de los comicios clave a mediados de año en Andalucía, la región más poblada del país, y que muchos ven como antesala de las generales previstas para el próximo año.

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