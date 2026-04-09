Nueva rana de cristal en Ecuador recibe nombre en homenaje a la campeona olímpica Dajomes

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Quito, 9 abr (EFE).- Los científicos han nombrado Nymphargus dajomesae a una nueva especie de rana de cristal en Ecuador, en honor a Neisi Dajomes, la primera ecuatoriana en ganar una medalla de oro olímpica, informa este jueves el Instituto Nacional de Biodiversidad (Inabio).

La nueva especie ha sido descrita por Santiago Ron y Mylena Masache, profesor y estudiante, respectivamente, de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador; y Diego Cisneros-Heredia, profesor de la Universidad San Francisco de Quito e investigador asociado del Inabio.

Nymphargus dajomesae pertenece a la familia de las ranas de cristal (Centrolenidae), conocidas por su piel translúcida que permite observar sus órganos internos.

La descubrieron en la remota cordillera del Cóndor, uno de los ecosistemas más biodiversos y menos explorados del país. Fue encontrada en la Reserva Biológica El Quimi, en la provincia de Morona Santiago, durante expediciones realizadas en 2017 y 2018.

«Esta especie se convierte en un símbolo de cómo la ciencia y la sociedad pueden reconocer y celebrar a las mujeres que dan forma al futuro», ha manifestado Cisneros-Heredia.

La nueva especie tiene la piel de color verde uniforme con una textura rugosa en la parte superior del cuerpo. En la parte inferior, cuenta con una membrana blanca cubierta de células especializadas que reflejan la luz y que recubre su corazón, esófago, estómago y riñones, mientras que el resto de membranas internas son transparentes.

A partir de comparaciones de su ADN con especies emparentadas, el equipo de investigadores ha estimado que Nymphargus dajomesae probablemente se originó durante el Plioceno, hace unos 4,5 millones de años.

Por el momento se desconoce si esta rana se encuentra amenazada o en peligro de extinción, indica Inabio en un comunicado.

Actividad minera

El primer ejemplar de la rana de cristal de Dajomes fue hallado a pocos kilómetros de una zona agrícola y de una explotación minera a gran escala. La actividad minera en la zona ha provocado una disminución de las poblaciones locales de anfibios y podría suponer una amenaza para esta especie en el futuro.

Asimismo, durante las dos expediciones a la Reserva, en las que se descubrió la rana de cristal de Dajomes, más del 85 % de las especies de anfibios observadas eran hasta entonces desconocidas.

Los investigadores sugieren que esta región podría ser un «mundo perdido de diversidad anfibia» y abogan por continuar con los estudios de biodiversidad y los esfuerzos de identificación de especies y conservación de la naturaleza en el sureste de Ecuador y al otro lado de la frontera, en el noreste de Perú.

Las ranas de cristal comprenden 12 géneros y alrededor de 167 especies distribuidas a lo largo de América tropical.

La mayoría de los centrolénidos han sido incluidos en estudios morfológicos y moleculares, y las relaciones filogenéticas dentro de la familia están relativamente bien resueltas.

Sin embargo, varias especies permanecen sin describir o continúan confundidas con otros taxones, y muchas de estas líneas evolutivas están representadas por especímenes mal identificados o no estudiados en colecciones de museos.

El género más diverso dentro de Centrolenidae es Nymphargus, con 44 especies distribuidas a lo largo de los Andes tropicales, desde Colombia hasta Bolivia, generalmente por encima de los 1.000 metros de altitud. En Ecuador se han registrado 21 especies de Nymphargus, de las cuales 11 son endémicas del país. EFE

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