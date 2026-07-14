Nueva York activa un plan de emergencia por el calor extremo, que golpeará noreste de EEUU

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Nueva York, 14 jul (EFE).- El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, activó hoy un «Código Rojo» y un «plan de emergencia por calor» de cara a las altas temperaturas que sufrirá la Gran Manzana este martes y el miércoles, que también afectarán a una amplia zona del noreste y el medio oeste del país.

Se espera que la sensación térmica alcance en Nueva York niveles cercanos a los 95-99 grados Fahrenheit (35-37 ° Celsius) el martes, y que el índice de calor supere los 100 grados °F (38 °C) el miércoles.

«Puede que este calor no alcance los niveles que experimentamos a principios de mes, pero aun así puede ser mortal», dijo el alcalde Mamdani.

El alcalde dijo animó a todos los neoyorquinos a «elaborar un plan hoy mismo».

«Si tiene aire acondicionado, enciéndalo. Si no lo tiene, diríjase a uno de los cientos de centros de enfriamiento que abrirán en toda la ciudad, visite una piscina o refrésquese en una zona de chorros de agua. Y esté pendiente de sus vecinos, especialmente de las personas mayores. Si ve a alguien en la calle que parezca estar en dificultades, llame al 311 para que podamos enviarle ayuda», detalló.

La ciudad de Nueva York habilitará cientos de centros de enfriamiento -espacios gratuitos con aire acondicionado- el martes y el miércoles.

Además, esos dos días las piscinas de tamaño olímpico e intermedio permanecerán abiertas hasta las 20:30, una hora más de lo habitual.

Los adultos mayores de 18 años también pueden recoger gratuitamente en las estaciones de bomberos locales unos adaptadores para bocas de incendio, permitiendo convertirlas de forma segura en fuentes de agua tipo aspersor.

Al margen de Nueva York, hay estados bajo aviso o afectados por la ola de calor como Nueva Jersey, Pensilvania, Connecticut, Massachusetts, Rhode Island, Vermont, Nuevo Hampshire y Maine, en el noreste, así como zonas del medio oeste como Michigan, Wisconsin y Minnesota. EFE

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(foto)(vídeo)