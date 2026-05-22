Nueva York adopta medidas para fortalecer la protección a inmigrantes

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Nueva York, 22 may (EFE).- El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, adoptó este viernes una serie de recomendaciones presentadas por agencias de la ciudad, que han sido sometidas a una auditoría para proteger a inmigrantes ante los insistentes reclamos de cooperación por parte del Gobierno federal.

Las recomendaciones están contenidas en el informe «Executive Order 13 Audit» (Auditoría de la Orden Ejecutiva 13) y se refiere a la orden firmada por Mamdani el pasado 6 de febrero, «Protección de los neoyorquinos frente a la aplicación abusiva de las leyes de inmigración».

Esa orden estableció el Comité Interinstitucional de Respuesta (IRC), entidad que realizó la auditoría con miras a una respuesta uniforme ante situaciones de crisis, pidió a las agencias locales informar de cualquier interacción con agencias federales de inmigración.

Nueva York es una de varias «ciudades santuario» en el país que se niegan a cooperar con agencias de inmigración a menos que exista una orden judicial, y que han sido blanco de redadas y otras acciones.

El informe recuerda que casi el 40 % de la población que llama a Nueva York hogar nació en el extranjero, y la cifra supera el 60 % si se incluye a sus hijos.

Entre el 20 de enero de 2025, cuando Donald Trump asumió su segundo mandato, y el pasado 10 de marzo, los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvieron a 5.567 personas Nueva York, un alza de un 71 % en comparación con ese periodo de la pasada Administración del presidente Joe Biden.

La auditoría mostró que ICE intensificó su vigilancia sobre los albergues, que aumentó «drásticamente» las solicitudes de retención hechas al Departamento de Corrección y a la Policía, y que recurrió a otras «tácticas agresivas y engañosas», entre otras cosas.

Recomendaciones

Entre las recomendaciones, destaca que si hay una llamada al 911 relacionada con la presencia de agentes de inmigración, la División de Comunicaciones tiene la obligación de notificar el caso a los niveles más altos del Departamento de Policía, que deberá enviar a un oficial para supervisar la situación.

También que el Departamento de Servicios Sociales reescribirá los manuales de entrenamiento para que ningún empleado ceda ante «órdenes administrativas» de ICE, y que su personal exija la orden de un juez.

Igualmente se prohíbe que ICE use los estacionamientos o terrenos de la ciudad como bases operativas para las redadas.

Otro punto importante adoptado por Mamdani es que se ordena a Corrección que no emita más informes a ICE sobre la nacionalidad de los detenidos. También se adoptó un estricto control sobre contratistas tecnológicos para evitar el espionaje digital de las comunidades inmigrantes.

Recordó que cuando los inmigrantes temen que interactuar con las agencias municipales pueda exponerlos a leyes federales de inmigración, «comunidades enteras se vuelven menos propensas a buscar atención médica, acceder a servicios esenciales, enviar a sus hijos a la escuela y participar plenamente en la vida cívica». EEF

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