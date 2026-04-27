Nueva York amplía el servicio de internet de alta velocidad en zonas rurales del Estado

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Nueva York, 27 abr (EFE).- La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, y congresistas anunciaron este lunes una inversión de 542 millones de dólares para dar acceso a internet de alta velocidad y asequible a residencias y negocios sin servicio o con servicio deficiente en sectores mayormente rurales del norte del Estado.

La iniciativa, a través de ConnectALL —lanzada por Hochul en 2022 para cerrar la brecha digital— llevará este servicio a 58.617 hogares y negocios en todo el estado, como parte del Programa federal de Equidad, Acceso y Despliegue de Banda Ancha (BEAD, por sus siglas en inglés), según un comunicado.

Hochul destacó que la iniciativa «histórica» se dirige al último uno por ciento de las ubicaciones documentadas que aún no cuentan con servicio o tienen un servicio deficiente, y es el resultado de un proceso de varios años.

La inversión incluye 287 millones de dólares de fondos federales, siete millones de fondos estatales y 248 millones de nueve proveedores de servicios de internet del sector privado.

Los fondos federales provienen de los 664,6 millones de dólares que el Congreso asignó a Nueva York en 2023 como parte de la Ley Bipartidista de Infraestructura a través del programa BEAD.

La gobernadora indicó además que, tras el anuncio, los próximos pasos incluyen la presentación de las subvenciones provisionales para su revisión ambiental a nivel estatal y federal.

Hochul hizo el anuncio junto a los senadores Chuck Schumer, Kirsten Gillibrand y el congresista Paul Tonko.

«Nueva York ha sido pionero en hacer que la banda ancha sea asequible y celebra la oportunidad de avanzar con nuestros socios federales en la implementación del programa BEAD y llevar infraestructura digital asequible, confiable y esencial a las comunidades sin acceso o con acceso limitado», indicó Hochul en el comunicado conjunto.

Afirmó que este enfoque equilibrado «es esencial» para que la conectividad se convierta en un verdadero motor de oportunidades económicas.

Indicó además que esta iniciativa avanza en paralelo a la Ley de Banda Ancha Asequible (ABA) de Nueva York, la primera en el país que ofrece protecciones legales para el servicio de internet de bajo costo, garantizando opciones asequibles para más de 3 millones de hogares en todo el estado.

La ABA exige que los proveedores de servicios de internet ofrezcan a los hogares de bajos ingresos servicio de banda ancha por 15 dólares al mes para 25 Mbps o 20 dólares para 200 Mbps.

ConnectALL ha llegado a más de 650.000 neoyorquinos con información sobre las opciones de servicio de bajo costo de la ABA, y más de 72.000 residentes han solicitado más información. EFE

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