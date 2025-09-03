The Swiss voice in the world since 1935

Nueva York anuncia una «gran acción penal» contra venta ilegal de cigarrillos electrónicos

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Nueva York, 3 sep (EFE).- La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció este miércoles una «gran acción penal contra el vapeo» en el estado de Nueva York, que resultó en más de doce arrestos y un total de 38 cargos penales por envío ilegal de cigarrillos electrónicos.

«Estas empresas basaron sus modelos de negocio en infringir las leyes de Nueva York y atacar a nuestros jóvenes. (…) Con la mayor operación de control de la comercialización de productos de vapeo en la historia del estado, Nueva York envía un mensaje: quien vende productos de vapeo violando nuestras leyes, se enfrentará a graves consecuencias», anotó Hochul en un comunicado.

El estado explicó hoy que esta investigación ha durado muchos meses y el Departamento de Salud del Estado de Nueva York en colaboración con la Policía Estatal de Nueva York encontró diversas empresas en línea y redes de distribución ubicadas en todo el estado, desde el oeste de Nueva York hasta Long Island, que operaban de manera ilegal.

El comunicado resalta que muchos de los envíos ilícitos incluían cigarrillos electrónicos desechables de colores brillantes y líquidos electrónicos con sabores atractivos para adolescentes, como frutas, caramelos y refrescos, comercializados a través de sitios web, redes sociales y aplicaciones móviles.

«Algunos incluían vaporizadores desechables equipados con pantallas digitales y otras funciones tecnológicas similares a las de los teléfonos inteligentes, videojuegos portátiles y otros dispositivos electrónicos populares entre niños, adolescentes y jóvenes», añade el texto. EFE

syr/fjo/ad

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
19 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR