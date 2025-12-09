Nueva York debate permitir demandas de migrantes detenidos por colaboración ilegal con ICE

2 minutos

Nueva York, 9 dic (EFE).- Los inmigrantes detenidos ilegalmente por las fuerzas del orden, en violación de las políticas diseñadas para proteger a las comunidades inmigrantes -conocidas como leyes santuario de la Ciudad de Nueva York-, podrían demandar al gobierno municipal en virtud de un proyecto de ley del Ayuntamiento, cuya primera audiencia se celebró el lunes.

El proyecto de ley, denominado Ley de Confianza de la Ciudad de Nueva York, permite que cualquier persona detenida en violación de las leyes santuario de la ciudad, o cuya detención migratoria haya ocurrido en parte por la cooperación ilegal de la ciudad con agentes federales de inmigración, presente una demanda.

La ley se aplica únicamente a personas detenidas por el Departamento de Policía de Nueva York, el Departamento de Correcciones o el Departamento de Libertad Condicional.

Las leyes santuario de la Gran Manzana prohíben ampliamente el uso de personal y recursos municipales para la aplicación de las leyes federales de inmigración.

La policía y los agentes penitenciarios también tienen prohibido transferir detenidos a la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), excepto cuando la persona haya sido condenada por un delito grave o violento y el ICE haya obtenido una orden judicial de arresto.

El alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, aseguró que protegerá el derecho de los «más de 3 millones de inmigrantes» de la ciudad y explicó cuáles son los derechos de los extranjeros ante una redada del ICE en un vídeo compartido en sus redes el fin de semana.

Mamdani resaltó que el ICE «no puede entrar en espacios privados, como tu casa, tu escuela o un área privada de tu lugar de trabajo, sin una orden judicial firmada por un juez».

«A veces, ICE te mostrará documentos que se parecen a una orden (de arresto) y te dirán que tienen derecho a arrestarte. Eso es falso. A ICE se le permite legalmente mentirte, pero tú tienes derecho a guardar silencio», continuó explicando Mamdani en su vídeo, a la par que mostraba los distintos tipos de documentos legales.

También detalló que se puede grabar a los agentes, siempre y cuando no se interfiera con el arresto.

«Los neoyorquinos tienen el derecho constitucional a protestar. Y cuando yo sea alcalde, protegeremos ese derecho. Nueva York siempre dará la bienvenida a los inmigrantes, y yo lucharé cada día para proteger, apoyar y celebrar a nuestros hermanos y hermanas inmigrantes», concluyó el alcalde electo, que asumirá el cargo el próximo 1 de enero. EFE

