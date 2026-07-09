Nueva York demanda a 3M, DuPont y a otras firmas por contaminación con tóxicos permanentes

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Nueva York, 9 jul (EFE).- La Fiscalía estatal de Nueva York anunció este jueves una demanda contra varias empresas, entre ellas 3M, DuPont y Chemours, por contaminación ambiental y perjuicios a la salud pública durante décadas mediante sustancias perfluoroalquiladas y polifluoradas (PFAS), conocidas como tóxicos o compuestos «permanentes».

La fiscal de Nueva York, Letitia James, argumentó que las empresas fabricaron, promocionaron y vendieron PFAS, «que sabían que eran tóxicos, para su uso en productos de consumo» y «engañaron» al público sobre su exposición a los mismos, por lo que reclama compensación por daños y labores de limpieza.

Esta demanda, sujeta a las leyes del estado de Nueva York e interpuesta en un tribunal estatal de su capital, Albany, se suma a otras tantas impulsadas por diferentes jurisdicciones en Estados Unidos en los últimos años, que en algunos casos han derivado en cuantiosas multas contra las empresas de productos químicos. EFE

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