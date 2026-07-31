Nueva York demanda al gigante de los mercados de predicciones en línea Kalshi

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La fiscal general de Nueva York, Letitia James, anunció este viernes el inicio de una demanda contra la plataforma de predicciones Kalshi, a la que acusa de realizar actividades de juego ilegal.

Kalshi permite apostar sobre hechos de la actualidad. La fiscal asegura en su demanda que la plataforma viola las leyes y ha funcionado sin una licencia adecuada desde su lanzamiento en 2021.

«No importa cómo se definan a sí mismos, los mercados de predicciones como Kalshi son plataformas de juego, pura y simplemente», señaló James en un comunicado.

El caso puede poner el foco en el poco regulado mundo de los mercados de predicciones, en el que también destaca Polymarket.

Según la demanda, Kalshi, uno de los más grandes operadores en el sector, ha expuesto a los neoyorquinos a «graves riesgos personales y financieros».

El estado de Nueva York tiene una legislación restrictiva de las apuestas, y las prohíbe en el caso de los menores de edad para evitar adicciones.

La fiscal solicitó a una corte que ordene detener las operaciones de Kalshi y que la empresa indemnice a sus clientes, renuncie a las ganancias ilegales y pague multas equivalentes al triple de esas ganancias.

Los mercados de predicción en internet han irrumpido con fuerza en Estados Unidos, y se posicionan como una alternativa tanto para las encuestas tradicionales como para las apuestas deportivas reguladas.

«Es triste ver este tipo de teatro político por parte de los dirigentes de nuestro propio estado. Los estados no pueden simplemente cerrar un mercado que cuenta con licencia federal», reaccionó en un comunicado la representante de Kalshi, Elisabeth Diana.

Kalshi enfrenta problemas legales similares en varios estados de Estados Unidos, donde los reguladores del juego han emitido órdenes de cierre, aunque la empresa sostiene que sus actividades no constituyen juegos de azar, sino algo más cercano a la negociación en los mercados.

Pero las inquietudes han aumentado ante las denuncias de corrupción y de uso de información privilegiada, desde el caso de la operación secreta para capturar al líder venezolano Nicolás Maduro en enero hasta las apuestas sobre el momento de los ataques y los ceses el fuego de Estados Unidos con Irán.

El operador del teleprompter del presidente Donald Trump, quien tenía acceso privilegiado a sus discursos, es siendo investigado por utilizar sus informaciones para hacer apuestas en Kalshi.

El hijo de Trump Don Jr. es consejero e inversionista en Polymarket, el principal competidor de Kalshi.

Las plataformas de predicciones son ilegales o están sin regular en la mayor parte de los países.

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