Nueva York estudia la creación de mercados municipales entre críticas de pequeños negocios

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Nueva York, 29 may (EFE).- La controvertida propuesta de campaña del ahora alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, de establecer cinco supermercados municipales con un coste estimado de 70 millones de dólares será evaluada hoy viernes por el Concejo Municipal, en medio de la crisis fiscal de la ciudad y de la oposición de pequeños empresarios, en su mayoría latinos, que rechazan la medida.

El Comité de Desarrollo Económico de la Alcaldía será el encargado de celebrar la audiencia sobre una de las principales promesas de campaña de Mamdani, con la que busca afrontar el elevado coste de los alimentos.

La sesión estará precedida por una manifestación de bodegueros y propietarios de supermercados, que han expresado su rechazo desde que el entonces candidato demócrata presentó la iniciativa.

La Coalición Multicultural que han formado asegura haber recaudado ya un millón de dólares para su campaña contra el proyecto, de los cuales ya se ha adelantado que el primer supermercado se ubicaría en el tradicional barrio latino de Harlem y el segundo en El Bronx, zonas de comunidades de bajos ingresos.

Mamdani ha defendido su propuesta afirmando que busca garantizar a los neoyorquinos, independientemente de sus ingresos o código postal, el acceso a alimentos frescos y saludables a precios asequibles.

Los bodegueros y propietarios de supermercados sostienen, sin embargo, que se trata de una competencia desleal, al considerar que se utilizarían fondos públicos para crear establecimientos que competirían directamente con sus negocios.

Añaden que sus intentos de reunirse con Mamdani para exponer su postura y alternativas no han tenido éxito.

«No se trata del número de supermercados que se establezcan, sino del impacto que tendrán en las bodegas y supermercados de su entorno. Si perjudica a uno o a tres negocios, ya es un daño que no debería ocurrir. ¿Cómo es posible proponer usar dinero público para perjudicar a pequeños comercios?», explica a EFE Jairo Guzmán, presidente de la Cámara de Comercio Mexicana en Nueva York.

Guzmán también mostró su preocupación por la posible pérdida de empleos en caso de cierre de negocios afectados, recordando que muchos de sus trabajadores son de origen mexicano, una comunidad que gestiona unos 150 colmados en el barrio latino de Harlem, donde entre 30 y 40 establecimientos se encuentran cerca del supermercado previsto para 2027.

Añadió que estos supermercados operarían con subsidios en costes como electricidad o agua, mientras que los pequeños negocios deben asumir íntegramente esos gastos, además de salarios, seguros y otros costes operativos.

«Si dispone de 70 millones para invertir en supermercados, podría destinarlos a apoyar a pequeños negocios, distribuirlos en la red de bodegas y otros comercios para que ofrezcan productos más saludables y accesibles, y ayudarles a estabilizarse económicamente, ya que muchos están al borde del cierre por el alto coste de operar en la ciudad», señaló.

Por su parte, Frank García, presidente de la recién creada Cámara de Comercio Multicultural y de la coalición de empresarios, reiteró que este tipo de iniciativas ya se han intentado en otras ciudades, como Kansas City, sin éxito.

La coalición pretende plantear a Mamdani alternativas como el modelo impulsado por cámaras latinas en Nueva York, basado en la compra directa en países productores para reducir costes, iniciativa que actualmente se está desarrollando con Colombia.

Asimismo, destacó que la situación de los pequeños comerciantes, muchos de ellos con residencia permanente o ‘green card’, se ve agravada por la política del Gobierno de Donald Trump de restringir el acceso a préstamos de bajo interés respaldados por la Administración de Pequeños Negocios, lo que podría llevar a muchos a cerrar o impedir su crecimiento.

«El alcalde no ha querido reunirse con nosotros. Se reúne con quien puede influir en la gestión», añadió García. EFE

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