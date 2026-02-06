Nueva York legaliza muerte asistida con protección adicional y entrará en vigor en julio

Nueva York, 6 feb (EFE).- La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, firmó este viernes una ley que legaliza la muerte asistida para personas enfermas terminales con menos de seis meses para vivir, con una protección adicional a la prevista, y que entrará en vigor en julio.

El proyecto original incluía provisiones para asegurar que «ningún paciente sea forzado a elegir ayuda médica para morir» y tampoco se vea forzado ningún profesional sanitario o clínica «afiliada por religión», pero Hochul y los legisladores han añadido otras nuevas, según un comunicado.

«La gobernadora trabajó con la legislatura para añadir protecciones adicionales que garantizarán que nadie se aprovechará de nadie, mientras se garantiza que los neoyorquinos enfermos terminales tienen la opción de morir cómodamente y en sus propios términos», indica.

Nueva York se sumará así a otros trece estados de Estados Unidos que ofrecen esta vía médica para una muerte digna después de que Oregón se convirtiera en pionero en 1994.

Hochul, que es católica y en el pasado reconoció afrontar un «conflicto religioso» en este tema, consideró hoy que se ha tomado la «decisión correcta» para los residentes tras «años de discusiones íntimas con los patrocinadores de la ley, expertos en salud, activistas» y sobre todo familias afectadas.

Entre otras cosas, la ley ahora considerará obligatorio un periodo de espera de cinco días desde que se firma la prescripción y se cumple, una grabación en video o audio del paciente solicitando esta ayuda y una evaluación mental previa de un psicólogo o psiquiatra.

Asimismo, se prohíbe que cualquiera que pueda beneficiarse financieramente de la muerte de un paciente pueda ser testigo de su solicitud oral o que haga de intérprete.

La ley entrará en vigor seis meses después de esta firma «para permitir al Departamento de Salud establecer las regulaciones necesarias» y asegurar que los hospitales «pueden preparar y entrenar a su personal adecuadamente para que la cumplan», agrega la nota. EFE

