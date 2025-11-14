Nueva York tumba un proyecto de ley para vetar los carruajes con caballos

2 minutos

Nueva York, 14 nov (EFE).- El Concejo de la ciudad de Nueva York tumbó este viernes un proyecto de ley para vetar los carruajes con caballos que se concentran especialmente en Central Park pese a los reclamos de organizaciones animalistas y del propio alcalde saliente, Eric Adams.

El proyecto, llamado ‘Ley de Ryder’ en honor al nombre de un caballo que se desplomó en la calle en 2022 y se hizo viral, no obtuvo el apoyo necesario del comité de salud del órgano legislativo, lo que hubiera conducido a su votación en el pleno, según informaron los medios locales.

La organización animalista Personas por el Trato Ético de los Animales (PETA, en inglés) criticó que los miembros del comité «se doblegaron ante la presión de la industria de los carruajes de caballos» y denunció que rechazaron la moción de un concejal para una audiencia pública sobre el asunto, en contra de las normas de procedimiento.

«Más del 75 % de los neoyorquinos quieren que los carruajes con caballos estén fuera de las calles, así que la industria de los carruajes ha recurrido a trucos sucios para sostener esa profesión en extinción y mantener caballos exhaustos» en el caluroso verano y frío invierno, dijo la directora de PETA, Ashley Byrne.

En los últimos años, han saltado a las noticias casos como el del caballo Ryder, que fue captado por viandantes y se hizo viral, con un vídeo en el que se le veía desplomarse y a su dueño pegándole repetidas veces mientras los viandantes se lo recriminaban.

Los carruajes con caballo, que dan trabajo a unas 200 personas, han sido objeto de debate durante décadas, con algunos alcaldes a favor y otros en contra; el actual regidor, Adams, ha defendido el proyecto de ley e impuesto una orden ejecutiva para mejorar la supervisión de ese sector.

Adams reaccionó al fracaso de la legislación en X y tildó de «vergüenza que el Concejo una vez más haya renunciado a seguir la voluntad de nuestros ciudadanos, a la vez que pone en peligro simultáneamente a los peatones, conductores y animales».

El sindicato Trabajadores del Transporte (TWU, en inglés), que engloba a los conductores de los carruajes, demandó esta semana a otra organización animalista, Neoyorquinos por calles limpias, habitables y seguras (NYCLASS, en inglés), a la que acusa de una campaña que «demoniza» a sus trabajadores, muchos de ellos inmigrantes, como «abusadores de animales», recoge el diario New York Post. EFE

us/us/cda