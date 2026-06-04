Nueva Zelanda pide explicaciones a China por su veto a diputados que visitaron Taiwán

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Sídney (Australia), 4 jun (EFE).- El Gobierno de Nueva Zelanda dijo este jueves que ha solicitado explicaciones a China por su supuesta decisión de prohibir durante un año la entrada al país a cuatro diputados neozelandeses que visitaron Taiwán el pasado mayo, una medida sin precedentes en la relación entre ambas naciones.

El ministro de Asuntos Exteriores neozelandés, Winston Peters, urgió a miembros de su departamento en Wellington y Pekín a trasladar su inquietud a las autoridades chinas y solicitar explicaciones sobre dicha decisión.

Según un portavoz de Peters citado por el medio público Radio New Zealand (RNZ), las visitas de parlamentarios neozelandeses a Taiwán «no son incompatibles» con la política de «una sola China», que Nueva Zelanda respeta desde 1972 al reconocer a Pekín como el único Gobierno chino.

«En el contexto de esa larga historia, el ministro se sorprendió al conocer que China ha decidido, por primera vez, imponer restricciones de viaje a diputados neozelandeses como resultado de un viaje a Taiwán», señaló la misma fuente.

La prohibición, que Pekín no ha confirmado por el momento públicamente, afecta a los diputados Laura McClure, David Wilson, Maureen Pugh y Duncan Webb, integrantes tanto de partidos de la coalición gobernante como de la oposición laborista.

El presidente del Parlamento, Gerry Brownlee, calificó la medida de «sorprendente» y «decepcionante», al recordar que los diputados actúan de forma independiente del Gobierno y pueden decidir libremente sus desplazamientos al extranjero.

Por su parte, Webb afirmó a RNZ que la Embajada china había advertido antes del viaje sobre posibles consecuencias. El legislador defendió que la visita formaba parte de su labor parlamentaria para fortalecer relaciones institucionales y conocer de primera mano la realidad taiwanesa.

Aunque China considera a Taiwán parte de su territorio y rechaza cualquier contacto oficial con la isla, Wellington y Taipéi han mantenido en las últimas décadas algunos intercambios económicos y culturales. EFE

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