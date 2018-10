Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

Más suizos eligen domicilio fuera del país Patricia Islas, Berna 29 de enero de 2015 - 11:30 En el extranjero viven 746 885 suizos, según las estadísticas de 2014. Es decir, 14 726 suizos se sumaron en 2014 a la lista de expatriados, una progresión de 2% con respecto al 2013. La cifras, publicadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores hoy a través de un comunicado, se apoyan en los censos anuales de sus embajadas o consulados generales en el extranjero. Los suizos, en 200 países del globo El aumento registrado en 2014 con relación al año precedente corresponde a la tendencia observada desde hace algunos años: las mayores alzas se registran en países que ya se consideran destinaciones preferidas de los suizos: Francia ( (+3 112), Alemania (+2 045) y Estados Unidos (+1 176). Les siguen Israel (+1 045), Gran Bretaña (+1 028), Australia (+577) y Tailandia (+568). Seis de cada diez suizos en el extranjero viven en la Unión Europea y son más las mujeres las que deciden vivir fuera de las fronteras helvéticas (+12% aproximadamente). En la región hispanoparlante, destaca España entre las preferencias, donde viven 24 474 personas con pasaporte suizo (misma cifra en 2013) y al otro lado del Atlántico, Argentina, con 15 893 (+29) suizos domiciliados allí, según se indica en el documento (pdf) en alemán del Ministerio de Exteriores 'Estadísticas de suizos en el extranjero 2014'. Dos de diez en el registro electoral En lo que respecta al uso del derecho al voto, solo 24,5% de los suizos mayores de edad (18 años) en el extranjero están inscritos en el registro para participar en los llamados a las urnas, según se desprende del más reciente listado para participar en la votación popular del 30 de noviembre de 2014.