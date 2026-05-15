Nuevas denuncias de abusos sexuales contra el cantante francés Patrick Bruel

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París, 15 may (EFE).- La presentadora de televisión Flavie Flament anunció este viernes que ha presentado una denuncia contra el cantante Patrick Bruel por haberla violado en 1991, cuando tenía 16 años, un procedimiento que se añade a otros dos que se formalizaron a comienzos de semana, con lo que suman cinco en total.

Flavie Flament indicó en un mensaje en su cuenta de Instagram que ha decidido formalizar ahora su denuncia «para que estalle la verdad, para que se haga justicia».

La periodista, que había escrito un libro (‘La Consolation’) en el que contaba haber sido violada con 13 años por el famoso fotógrafo David Hamilton, era una de las mujeres que ya había dado su testimonio con seudónimo en el sitio de información Médiapart sobre los supuestos abusos de que había sido víctima por parte de Patrick Bruel.

Los abogados del cantante, en una primera reacción a Le Parisien, indicaron este viernes que su cliente había tenido «una relación episódica» con la presentadora, a la que conoció en los años 1990, y que desde entonces ambos habían mantenido siempre relaciones «amistosas».

Los abogados hicieron notar que desde entonces los dos se habían cruzado, en particular en diferentes emisiones de televisión y que incluso Flavie Flament le había invitado a algunas de las emisiones que presentaba, «una realidad en perfecta contradicción con su relato» actual.

Añadieron que el cantante y actor ni la drogó nunca ni le impuso ninguna relación sexual.

El martes pasado, dos mujeres presentaron sendas denuncias contra él, una por agresión sexual y otra por intento de violación.

La primera es una masajista de Perpiñán que afirma que Patrick Bruel le agredió sexualmente en julio de 2019 cuando le atendía en una cabina de masaje.

La segunda le acusa de haber intentado violarla en la primavera de 2010 cuando fue al domicilio del cantante en Neuilly sur Seine, una ciudad limítrofe con París.

Esas mujeres ya lo habían denunciado anteriormente, pero ambos procedimientos fueron archivados porque la justicia consideró que no había suficientes pruebas.

Christophe Ingrain, uno de los abogados del artista, señaló en referencia a estas últimas que «son acusaciones difamatorias» y que su cliente «se defenderá».

El pasado 12 de marzo fue Daniela Elstner, la actual directora de Unifrance, el organismo de promoción internacional del cine francés, la que denunció a Patrick Bruel por agresión sexual e intento de violación.

Según Elstner, los hechos ocurrieron en México en 1997, durante un festival de cine francés.

También sigue abierta otra denuncia formalizada ante la Fiscalía de Saint-Malo, en Bretaña, en septiembre de 2024 de una mujer que afirma haber sido violada por Patrick Bruel en octubre de 2012. EFE

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