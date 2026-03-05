Nuevas explosiones en Teherán a lo largo de la noche, según medios

Redacción Internacional, 5 mar (EFE).- Nuevas explosiones volvieron a sacudir Teherán, la capital iraní, a lo largo de la noche y la madrugada de este jueves, según informaron medios de la región, en lo que es el sexto día de guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel.

La agencia iraní Tasnim aseguró que las defensas antiaéreas iraníes se activaron alrededor de las cinco de la mañana y que se escucharon varias explosiones.

La televisión catarí Al Jazeera también identificó al menos dos ataques contra la capital iraní.

Las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI) no avisaron de haber lanzado ningún ataque, aunque horas después difundieron imágenes de sus bombardeos a un lanzador de misiles y sistemas de defensa iraníes en Isfahan y Qom, localidades alejadas de la capital, sin especificar en qué momento las destruyeron.

Irán sigue siendo bombardeado por Israel desde el pasado sábado, cuando el Estado israelí lanzó una ofensiva conjunta con Estados Unidos que terminó con la vida del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jameneí.

Teherán ha respondido con ataques constantes contra Israel y países aliados de Estados Unidos en el golfo Pérsico. EFE

