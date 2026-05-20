Nuevas liberaciones en Venezuela chocan con demanda de incluir todos los presos políticos

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Caracas, 20 may (EFE).- La promesa del Gobierno encargado de Delcy Rodríguez de otorgar 300 excarcelaciones esta semana en Venezuela chocó este miércoles con la reiterada exigencia de libertad plena para todos los presos políticos del país, que familiares y defensores de derechos humanos vienen haciendo desde hace años.

Un día después del anuncio del Ejecutivo, una marcha silenciosa en la que participaron activistas y parientes de los presos políticos avanzó hasta el Ministerio del Servicio Penitenciario para denunciar las muertes bajo custodia del Estado que han ocurrido desde 2014 y que varias ONG cifran en 27.

‘Que sean todos’ y ‘Delcy, no son 300, la orden es que sean todos’, fueron algunas de las consignas que gritaron los manifestantes al término de la protesta.

El martes, el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, prometió la liberación de un grupo de 300 personas esta semana, como parte de una nueva tanda de excarcelaciones.

Las medidas se darán de forma paralela a las otorgadas por medio de la ley de amnistía aprobada en febrero y que ha llegado a beneficiar a más de 8.000 personas, que en su gran mayoría se encontraban en libertad condicional.

El anuncio se suma también al de las excarcelaciones de enero pasado, cifradas por el Gobierno en más de 800 en el marco de un «nuevo momento político» en el país, luego de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

Rodríguez afirmó que las nuevas liberaciones comenzaron el lunes, con la excarcelación de una adolescente de 16 años y de Merys Torres de Sequea, de 71 años, madre del capitán Antonio Sequea, condenado a 24 años de prisión por formar parte de un ataque marítimo fallido contra el Gobierno de Maduro en mayo de 2020.

Sin embargo, hasta la mañana del miércoles la ONG Foro Penal, líder en la defensa legal de los presos políticos, contabilizaba unos 25 presos políticos liberados desde el lunes.

Según dijo en X el director vicepresidente de la ONG, Gonzalo Himiob, el equipo de Foro Penal se mantiene en guardia en todo el país para verificar las excarcelaciones.

Y aunque hasta la tarde de este miércoles no habían vuelto a actualizar el total, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) informó sobre la liberación de ocho personas que se encontraban detenidas en la sede de la Policía Nacional Bolivariana en La Yaguara, en Caracas.

Entre los excarcelados en este nuevo grupo están los presos más antiguos de Venezuela, tres funcionarios de la extinta Policía Metropolitana de Caracas que fueron condenados por hechos relacionados con el fallido golpe de Estado contra Hugo Chávez (1999-2013) en 2002.

«Que cierren los centros de tortura»

Estas excarcelaciones se producen en momentos en que partidos opositores exigen una investigación independiente y con apoyo internacional de la muerte bajo custodia del Estado del preso político Víctor Hugo Quero Navas, de la que el Gobierno informó el pasado 7 de mayo, luego de 16 meses de denuncias sobre su desaparición por parte de la madre del detenido, Carmen Teresa Navas, quien falleció el domingo pasado.

Justo por el caso de Quero es que los familiares de presos políticos convocaron a la protesta silenciosa frente a la sede del Ministerio del Servicio Penitenciario.

La mayoría de los asistentes se pusieron cinta adhesiva negra en los labios, mientras exhibían carteles con fotografías y nombres de los presos políticos.

En el centro de la marcha, cargaron un ataúd hecho de cartón donde estaban los nombres de los presos políticos que han muerto bajo custodia del Estado.

Al llegar a la sede del ministerio, los asistentes empezaron a corear ‘ni un muerto más’, ‘que cierren los centros de tortura’, ‘ministro indolente, remoción urgente’.

«Estamos denunciando lo que sigue pasando en Venezuela», señaló a EFE Andreína Baduel, miembro del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP).

Asimismo, denunció que con Quero son 27 los presos políticos fallecidos bajo custodia del Estado desde 2014, y, advirtió, ninguno «ha recibido justicia verdadera».

Por su parte, Aurora Silva, esposa del recientemente excarcerlado Freddy Superlano, dijo a EFE que hay «que velar porque todos sean libres y que salgan de esas prisiones injustas».

Las nuevas liberaciones tienen lugar una semana después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que su Gobierno va a asegurarse de liberar a todos los encarcelados por motivos políticos en Venezuela.EFE

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