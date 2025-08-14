Nueve alcaldes se afilian al partido de Erdogan bajo amenaza de cárcel, según la oposición

Estambul, 14 ago (EFE).- Nueve alcaldes opositores, entre ellos una histórica figura del partido socialdemócrata CHP, anunciaron este jueves públicamente su paso al AKP, la formación islamista del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, entre acusaciones de que lo hacen bajo la amenaza de ser enviados a prisión.

El caso más polémico es el de Özlem Çerçioglu, alcaldesa desde 2009 de Aydin, capital de la homónima provincia en el oeste de Turquía, una histórica figura del CHP, partido líder de la oposición, que fue dos veces diputada y es conocida por su oposición al islamismo.

Çerçioglu confirmó hoy su dimisión del CHP, rumoreada desde hace días, por «problemas políticos» en el partido y «actitudes antidemocráticas», que no especificó, y horas más tarde participó en la ceremonia del 24 aniversario de la fundación del AKP, en la que Erdogan en persona le dio la bienvenida a su partido.

También se afiliaron al AKP en este acto público otros cinco alcaldes del CHP, dos del partido opositor nacionalista IYI y un independiente, regidores de municipios de entre 2.000 y 700.000 habitantes.

El líder del CHP, Özgür Özel, denunció la víspera que el rumoreado cambio de Çerçioglu se debe a un chantaje del Gobierno, tras documentarse que la municipalidad de Aydin tenía denso trato con el empresario Aziz Ihsan Aktas, testigo de cargo de la Fiscalía en numerosos juicios.

Varias decenas de cargos del CHP en diferentes distritos de Estambul han sido enviados a prisión preventiva desde enero tras acusarlos Aktas de haber cobrado sobornos, mientras el empresario, detenido también en enero, fue puesto en libertad en junio pasado como «arrepentido».

«A Çerçioglu le dijeron: ‘Has trabajado con Aktas. O te vas a la cárcel o te afilias a nuestro partido'», aseguró Özel ayer.

Hoy, el líder socialdemócrata hizo pública una denuncia de otro empresario encarcelado que afirma que un abogado cercano al AKP le prometió una pronta puesta en libertad si inventaba acusaciones de soborno contra dirigentes del CHP.

Por estas aseveraciones, la Fiscalía abrió hoy una investigación penal contra Özel, mientras que el abogado personal de Erdogan interpuso, también hoy, una demanda contra Özel por 21.000 euros por daños morales por las declaraciones hechas la víspera.

El Gobierno destituyó el año pasado a ocho alcaldes del partido izquierdista prokurdo DEM, interviniendo sus alcaldías. Este año, trece alcaldes del CHP, entre ellos el de Estambul, Ekrem Imamoglu, han sido enviado a prisión preventiva bajo acusaciones de corrupción, que el partido considera una fabricación con motivos políticos.

El AKP perdió el pasado las elecciones locales frente al CHP, en la que fue la primera derrota electoral de Erdogan desde que llegó al poder hace 22 años. EFE

