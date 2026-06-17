Nueve declaraciones conjuntas sellan los consensos de la cumbre de líderes del G7

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Évian (Francia), 17 jun (EFE).- La cumbre de los líderes del G7 finalizó este miércoles en la localidad francesa de Évian sin una declaración conjunta de los jefes de Estado y de Gobierno, pero sí nueve comunicados separados en los que quedó claro un apoyo a Ucrania, la voluntad de incrementar la presión a Rusia o la de colaborar para garantizar un tránsito libre por Ormuz.

– Sanciones contra Rusia y ayuda en Ormuz

El grupo acordó aumentar el suministro a Ucrania de capacidades militares de largo alcance y de defensa aérea, más sistemas e interceptores y se dijo dispuesto a conceder al país licencias que le permitan incrementar su producción militar. Además, prometió reforzar las sanciones contra Rusia para incrementar la presión contra su economía de guerra.

En Oriente Medio, reafirmaron que el paso por Ormuz debe estar libre de peajes, señalaron que la coalición multilateral encabezada por Francia y el Reino Unido puede desempeñar un rol clave en la reanudación del tráfico protegiendo los buques y subrayaron que Irán no se hará «nunca» con un arma nuclear.

– Crear un mecanismo con la AIE para anticipar crisis de suministro energético

Frente a los desajustes económicos globales, acordaron reforzar la coordinación internacional para prevenir crisis energéticas y perturbaciones en las cadenas de suministro mediante la creación de un mecanismo común de vigilancia y respuesta, apoyado en la cooperación con la Agencia Internacional de la Energía (AIE), al tiempo que reafirmaron su compromisos en materia de tipos de cambio. Se sumaron Egipto, Kenia y Corea del Sur.

– Coordinación para rebajar la dependencia de tierras raras

Los líderes acordaron reforzar su cooperación frente a la dependencia de escasos países proveedores de minerales críticos, una referencia velada en particular a China, y buscarán que la de tierras raras e imanes permanentes de un único distribuidor caiga a menos del 60 % para 2030.

– Proteger a los menores de las redes sociales y de la IA

Acordaron, junto a Brasil, Egipto, India, Kenia y Corea del Sur, la protección de los menores en el espacio digital, para preservarlos de los efectos perniciosos de las redes sociales y de la Inteligencia Artificial (IA). Así, rechazaron la creación, uso y difusión de contenidos relativos a abusos sexuales sobre niños y a actividades ligadas a imágenes íntimas no consentidas, así como la exposición de los menores al extremismo violento y al terrorismo.

– Fortalecimiento de la cooperación marítima contra el narcotráfico

Brasil y Corea del Sur se sumaron al G7 en su anuncio de la creación de una red G7+ de Puertos para Combatir el Narcotráfico, una iniciativa que buscará fortalecer la coordinación entre los principales puertos marítimos de los países miembros y sus socios.

– Cambios en la financiación al desarrollo

Las siete economías más industrializadas del mundo, además de Kenia y Corea del Sur, acordaron impulsar una reforma del sistema internacional de cooperación y financiación al desarrollo con el objetivo de fomentar asociaciones económicas «mutuamente beneficiosas», movilizar más inversión privada y reforzar el apoyo a los países más vulnerables frente al aumento de la deuda, los conflictos y las crisis globales.

– Más investigación contra el cáncer

El G7, junto con Brasil, Egipto, India, Kenia y Corea del Sur, se comprometió a impulsar la investigación y el desarrollo en la lucha contra el cáncer, con especial atención a los tumores que más afectan a niños, adolescentes y jóvenes, así como a los de más difícil diagnóstico.

– Medidas armonizadas contra el brote de ébola

El grupo se mostró dispuesto a armonizar medidas «adecuadas y eficaces» en materia de viajes y cuarentena para que quienes deseen acudir al Mundial de fútbol o viajar estas próximas semanas lo puedan hacer con seguridad pese al brote de ébola, y apostaron por una respuesta coordinada y fuerte para intentar contener la epidemia, también con la ayuda del sector privado.

– Combate contra el tráfico de migrantes

De nuevo junto a Kenia y Corea del Sur, se prometió reforzar la coordinación con los países de tránsito y origen para desmantelar las redes de trata, se recordó la obligación de los Estados de aceptar el retorno de sus nacionales y de mejorar los procedimientos destinados a garantizar la vuelta rápida, segura, legal y digna de quienes no tienen derecho a permanecer legalmente en sus territorios. También se reiteró la voluntad de trabajar con las plataformas en línea para obstaculizar la captación de las organizaciones de trata. EFE

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