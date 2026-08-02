Nueve detenidos y casi una tonelada de cocaína incautada en un puerto de Brasil

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São Paulo, 2 ago (EFE).- La Policía brasileña detuvo este domingo a nueve sospechosos en un operativo que culminó con el decomiso de 856 kilogramos de cocaína en el puerto de Salvador, capital del estado de Bahía (noreste), informaron fuentes oficiales.

La droga estaba escondida en el compartimento secreto de un camión y tenía como destino el continente europeo, según señaló la Secretaría de Seguridad de Bahía en una nota.

La investigación apunta a que los nueve detenidos in fraganti están vinculados con el crimen organizado del estado de São Paulo, cuartel general del Primeiro Comando da Capital (PCC), la banda más poderosa de Brasil, con tentáculos en otros países de América.

La incautación fue el resultado del trabajo conjunto de las fuerzas de seguridad federales y locales, en el marco de una estrategia nacional para mejorar la cooperación entre los distintos cuerpos policiales del país.

Las diligencias continúan abiertas para intentar identificar a otros posibles integrantes del grupo, que serán denunciados ante la Justicia por «tráfico de drogas, organización criminal y ocultación de carga ilícita», de acuerdo con la Policía Federal.

En lo que va de año, las autoridades han decomisado cerca de 13 toneladas de drogas en el estado de Bahía.

El viernes pasado, la Policía brasileña frustró, a plena luz del día, el envío de al menos 400 kilogramos de cocaína con destino a Europa, desde el aeropuerto internacional de Guarulhos, el mayor del país, en la región metropolitana de São Paulo.

Los agentes intercambiaron disparos en la zona externa de la terminal con los sospechosos, que en esta ocasión lograron huir del lugar. EFE

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