Nueve empleados más de la ONU detenidos por los hutíes en Yemen, con lo que ya suman 53

1 minuto

Ginebra, 7 oct (EFE).- Nueve empleados más de Naciones Unidas han sido detenidos de forma arbitraria por las autoridades hutíes de facto en Yemen, donde controlan una parte del territorio, con lo que ya son 53 los miembros de la organización en cautiverio desde 2021.

En las zonas controladas por hutíes todas las operaciones humanitarias y organismos de las Naciones Unidas han sido afectados, y aquellos lugares donde la presencia y las actividades de la ONU son mayores sufren un impacto mayor, dijo la portavoz de la sede de la ONU en Ginebra, Alessandra Velucci.

Esta situación ha llevado a que la ONU limite a la asistencia mínima vital sus operaciones en las zonas impactadas y a suspender todo su trabajo en la provincia de Saada.

«Estamos muy preocupados por la seguridad de nuestro personal y seguiremos trabajando a través de todos los canales disponibles, dentro y fuera de Yemen, para obtener la libertad del personal y garantizar que esto no vuelva a suceder», ha señalado el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en una declaración a este respecto.

Todos los empleados de la ONU detenidos son yemenís, confirmó la portavoz. EFE

