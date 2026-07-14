Nueve extranjeros entre los 13 fallecidos del incendio en Andalucía

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Nueve extranjeros —cinco británicos, tres belgas y una francesa— figuran entre las víctimas del incendio en Andalucía, en el sur de España, que le costó la vida a al menos 13 personas, anunciaron el lunes las autoridades de este país en primera línea del calentamiento global.

Madrid se ha mostrado prudente en cuanto a la cifra total de desaparecidos hasta tanto no concluya el proceso de identificación y se finalicen las autopsias correspondientes.

Los servicios de emergencia habían encontrado inicialmente 12 cadáveres irreconocibles para los cuales fue necesario recurrir a muestras genéticas para identificarlos. El domingo, con la muerte de una británica de 93 años herida en el incendio, el saldo de fallecidos llegó a 13.

La entidad pública encargada de la identificación de los cuerpos (CID) anunció en un nuevo comunicado el lunes las nacionalidades de los fallecidos, nueve de ellos extranjeros: cinco británicos, tres belgas, una francesa, y uno español.

El número de víctimas británicas confirmadas asciende ahora a cinco.

La Guardia Civil realizó el domingo una nueva batida del terreno en busca de posibles víctimas sin localizar, pero no hubo reporte de novedades.

– «Prevenir» –

En primera línea del cambio climático, España experimentó en los últimos años olas de calor cada vez más frecuentes y prolongadas, con temperaturas que a menudo superan los 40 ºC, creando condiciones propicias para grandes incendios forestales.

El fuego desatado el jueves en esta zona de la provincia de Almería, a pocos kilómetros de la turística costa mediterránea, arrasó 7.000 hectáreas, informaron las autoridades regionales de Andalucía.

El incendio, uno de los más letales de la historia reciente del país, está ya «controlado y «la mayoría de las casas se han conseguido salvar», indicó el presidente de la región de Andalucía, Juan Manuel Moreno, en la tarde del lunes.

El jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, visitó este lunes la zona y pidió a la población que esté alerta ante los incendios que «por desgracia cada vez son más comunes» en pleno cambio climático.

«No solamente tenemos que reaccionar cuando se producen estos incendios, sino que tenemos que prevenir», indicó desde el puesto de mando que coordina las labores de extinción.

«Cada uno desde el punto de vista individual tenemos que concienciarnos de que el clima está cambiando, de que los efectos de la emergencia climática cada vez se están agravando», agregó al alertar de que se prevé un «verano complejo».

España ya sufrió este año dos olas de calor, que afectaron prácticamente a todo el país, y el mes pasado fue el segundo junio más caluroso desde el inicio de los registros, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

«Un tercio de la superficie calcinada el año pasado en Europa se produjo aquí en España», recordó Sánchez.

– «Autoprotección» –

A su lado, el presidente regional de Andalucía pidió también a la población que asuma «esa sensibilidad y esa autoprotección» necesaria en estos casos, llamando a estar alerta al humo y a «actitudes sospechosas» de posibles pirómanos.

Moreno solicitó también reflexionar sobre si debe introducirse en el sistema educativo formación para que la población adquiera la «capacidad de actuar en una situación de emergencia».

En los últimos días, la región que preside recibió críticas de algunos familiares de víctimas, que lamentaron la falta de una prevención eficaz para avisar a sus allegados del alcance del fuego.

En España, las competencias sobre emergencias corresponden inicialmente a las regiones, aunque pueden solicitar la intervención del Estado central en caso de agravarse la situación.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el fuego se originó tras la caída de un cable eléctrico en una cuneta. El fuego llegó a avanzar hasta 100 metros por minuto.

Después de tres días de lucha, los bomberos consiguieron estabilizar el incendio el domingo y los alrededor de 1.500 evacuados pudieron comenzar a regresar a sus casas.

Atraídos por el sol y la tranquilidad, numerosos extranjeros, muchos de ellos británicos, eligen esta zona del este de la sureña Andalucía para residir, tener casas de vacaciones o pasar unos días.

Los incendios arrasaron casi 400.000 hectáreas el año pasado en España, la cifra más alta registrada para el país por el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales, con saldo de ocho personas fallecidas.

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