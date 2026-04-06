Nueve heridos en las seis andanadas de misiles disparadas por Irán a Israel este lunes

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Jerusalén, 6 abr (EFE).- Nueve personas resultaron heridas hasta las 17.00 hora local (14.00 GMT) de este lunes en los seis ataques con misiles lanzados por Irán contra Israel, entre ellos una mujer en estado grave, informó a EFE el servicio de emergencias israelí Magen David Adom (MDA).

«Desde medianoche, los equipos del Magen David Adom proporcionaron tratamiento médico a nueve pacientes: siete en condición moderada, uno en estado moderado y uno en estado grave», apuntó un portavoz de MDA.

Las seis andanadas disparadas por Irán han hecho sonar las sirenas una vez en el norte de Israel, otra en el sur, y hasta en cuatro ocasiones en el centro del país (tanto en el área metropolitana de Tel Aviv como ciudades aledañas y asentamientos en Cisjordania), enviando a cientos de miles de ciudadanos a los refugios.

A primera hora de la tarde, el servicio de emergencias israelí United Hatzalah registró hasta 28 impactos (tanto de municiones de racimo iraníes como de restos de misiles tras su intercepción) por un lanzamiento al centro del país.

Según MDA, un hombre de unos 44 años resultó herido leve por uno de los impactos en Ramat Gan, barrio de la periferia de Tel Aviv.

Fruto del mismo ataque (hacia las 14.00 hora local y 11.00 GMT) los equipos de bomberos de Israel acudieron a áreas dañadas en distintos puntos del área metropolitana de Tel Aviv, como Ramat Gan, pero también Givatayim, Bnei Brak o la ciudad en sí misma.

En la mayoría de casos, los daños fueron menores.

Hacia las 7.00 hora local, otra andanada disparada contra el centro del país hirió de gravedad a una mujer de unos 34 años en Petah Tikva, también en el área metropolitana de Tel Aviv.

Los equipos de emergencias no informaron de daños en el norte, en un ataque que hizo saltar las alarmas en las ciudades costeras de Haifa y Acre, así como en sus alrededores, cerca de las 6.00. Tampoco en el sur, una hora después.

Además, el Ejército israelí registró dos ataques con drones a la ciudad de Eilat, en el extremo sur del país, que no provocaron daños.

En el norte, los lanzamientos de proyectiles del grupo chií libanés Hizbulá y las infiltraciones de drones han sido constantes a lo largo del día, sin que las autoridades hayan denunciado bajas a causa de ellos.

Los ataques de este lunes le siguen a uno mortífero en la tarde del domingo contra la ciudad norteña de Haifa, donde un misil sorteó los sistemas de intercepción israelíes y mató a cuatro personas de un edificio de viviendas.

Haifa es una ciudad atacada con asiduidad por Irán, al albergar empresas armamentísticas, la principal refinería del país o su puerto comercial más importante.

La censura israelí no permite publicar los lugares de impacto de misiles cuando caen en infraestructuras críticas o militares, por lo que los servicios de emergencias israelíes suelen reportar solo cuando caen en zonas civiles.

En Israel, los misiles iraníes y proyectiles de Hizbulá han dejado 22 muertos desde que comenzó la ofensiva al país persa el pasado 28 de febrero. EFE

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