Nueve militares de Ecuador son condenados por la destrucción de un radar antinarco

afp_tickers

2 minutos

Nueve militares de Ecuador fueron condenados a más de nueve años de prisión por la destrucción en 2021 de un estratégico radar militar para la lucha contra el narcotráfico, informó el miércoles la Fiscalía general.

El radar de la Fuerza Aérea para detectar vuelos ilegales fue destruido con explosivos apenas dos semanas después de ser instalado sobre un cerro de la población de Montecristi, al suroeste y cercano al puerto de Manta, uno de los principales corredores de droga hacia Estados Unidos.

Ubicado entre Colombia y Perú, los mayores productores de cocaína del mundo, por Ecuador transita un 70% de esa droga.

Un tribunal civil condenó en primera instancia y por el delito de sabotaje a nueve años y tres meses de cárcel a los nueve miembros de la Fuerza Aérea, quienes estaban a cargo del patrullaje y la custodia del equipo, señaló la Fiscalía en un comunicado.

«Los análisis confirmaron la utilización de explosivos de alto poder (…) lo que provocó la destrucción total del equipo de vigilancia y descartó la hipótesis de una falla mecánica», agregó.

La entidad acusadora anotó que los explosivos empleados son de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

En este proceso, diez militares fueron llamados a juicio, pero uno de los implicados falleció.

Para desarticular rutas del narcotráfico, Estados Unidos desplegó esta semana militares en el puerto pesquero de Manta, donde Washington tuvo una base militar hasta 2009, según informaron autoridades el miércoles.

El arribo de tropas estadounidenses a Ecuador se da en medio de los ataques militares ordenados por la Casa Blanca en el Caribe y el Pacífico contra presuntas narcolanchas, en una ofensiva que desde septiembre deja al menos 95 muertos.

sp/lv/mr