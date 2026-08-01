Nueve muertos en Kiev por ataques rusos con misiles balísticos

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Un nuevo ataque nocturno ruso con misiles balísticos contra Kiev dejó nueve muertos, informaron este sábado las autoridades, en un momento en que el presidente estadounidense, Donald Trump, duda si autorizar a Ucrania la fabricación de sistemas Patriot para interceptarlos.

De los 27 misiles balísticos lanzados por Rusia, Ucrania solo pudo interceptar «uno», debido a la escasez de medios de defensa antiaérea, afirmó el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en la red social X.

En los últimos meses, Ucrania ha pedido insistentemente a sus aliados que le suministren más misiles interceptores Patriot de fabricación estadounidense, actualmente su única defensa eficaz frente a los ataques con misiles balísticos, especialmente difíciles de neutralizar.

Desde junio, Rusia ha intensificado el uso de este tipo de armamento de alta velocidad, causando la muerte de decenas de civiles ucranianos.

«Es precisamente esta escasez de misiles interceptores contra proyectiles balísticos la que no hace más que alentar a Rusia a seguir lanzando este tipo de ataques, que cuestan vidas humanas», añadió Zelenski.

«Nueve personas murieron en la capital tras el ataque enemigo», indicó el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko.

«Se registraron incendios y daños en cinco distritos de la capital», entre ellos Solomianski, donde murieron dos personas y «un edificio residencial de cinco pisos quedó parcialmente destruido y se incendió», indicaron los servicios de emergencia ucranianos en Telegram.

Más de 30 personas resultaron heridas en los ataques, que golpearon cinco barrios de la capital, según las autoridades.

Entre los edificios dañados figura la embajada de Lituania. El ministro de Relaciones Exteriores de ese país publicó imágenes de los daños.

Un periodista de la AFP escuchó varias series de explosiones en Kiev que activaron las alarmas de los vehículos estacionados en las calles.

«En cuanto sonó la alarma, apenas tuve tiempo de salir al pasillo, hasta la entrada del edificio, y comenzó a temblar todo», contó a la AFP Katerina Kravchenko, de 75 años, residente en la capital.

Oksana, otra habitante de Kiev, contó que escuchó «explosiones realmente aterradoras».

«Después, los cristales empezaron a caer como la lluvia, la gente comenzó a salir y las explosiones continuaban», afirmó.

Del lado ruso, el Ministerio de Defensa aseguró que los ataques «de alta precisión» contra Kiev y su región tenían como objetivo «empresas del complejo militar-industrial y centros logísticos en Ucrania».

– «Urgentemente» –

«Ucrania necesita urgentemente sistemas adicionales de defensa antiaérea y antimisiles, así como misiles interceptores. La rapidez en la toma de decisiones y en las entregas es crucial», escribió este sábado en X el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andrii Sibiga.

Trump, quien a principios de julio había expresado su disposición a autorizar a Ucrania a producir sistemas de defensa Patriot para contrarrestar los ataques con proyectiles balísticos rusos, volvió a matizar esa posibilidad el viernes.

Zelenski «quisiera tener sistemas Patriot y le gustaría tener (misiles) Tomahawk», explicó el magnate republicano durante una reunión de su gabinete abierta a la prensa el viernes.

«Estas armas son increíbles. Debemos tener mucho cuidado antes de permitir que alguien las produzca», advirtió, y aseguró: «No hemos dado nuestro visto bueno. Lo estamos discutiendo».

El mandatario había dicho el jueves al diario Financial Times que no estaba «seguro» de dar luz verde a Kiev para la producción de estos interceptores, los únicos capaces de derribar los misiles balísticos rusos.

Pero en un momento en que Moscú intensifica sus ataques, Ucrania los necesita urgentemente. La escasez se ha agravado desde la guerra que lanzaron Estados Unidos e Israel contra Irán a fines de febrero.

Por su parte, Ucrania intensifica los ataques contra ciudades rusas alejadas de la frontera, una campaña que, según Kiev, tiene como objetivo infraestructuras, en particular las petroleras.

Un buque de la agencia atómica rusa Rosatom que transportaba «mercancías civiles» fue hundido por un ataque de drones ucranianos en el mar Negro sin causar víctimas, anunció la compañía este sábado.

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