Nueve muertos y 15 desaparecidos por el colapso de un túnel en el noreste de India

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Al menos nueve personas murieron y 15 permanecen atrapadas tras el colapso de un túnel durante la construcción de un proyecto hidroeléctrico en el remoto noreste de India, informaron el martes las autoridades.

El incidente ocurrió el lunes en el estado de Sikkim, en el Himalaya, donde se construye un túnel para un proyecto de hidroenergía sobre el río Teesta.

«Calculamos que había unas 25-27 personas atrapadas», declaró a la AFP Rajiv Roka, director de la Autoridad de Gestión de Desastres de Sikkim.

«Se han recuperado nueve cadáveres», precisó.

El colapso habría sido provocado por una explosión, cuya causa no ha sido determinada.

Además, la región ha enfrentado lluvias torrenciales los últimos días.

Roka señaló que las autoridades «no están seguras de qué causó la explosión porque ocurrió en lo profundo del túnel», y que «probablemente fue natural».

Una fuga de gas metano tóxico que emana desde formaciones rocosas subterráneas complicaba las tareas de rescate, y solo socorristas con tanques de oxígeno podían ingresar, señalaron las autoridades.

«Hay operaciones agresivas de rescate en marcha, pero el problema es que hay mucho gas presente allí», explicó Roka.

Agregó que un equipo entrenado en rescates en minas se traslada al sitio para ayudar a los socorristas locales.

Los accidentes en grandes sitios de construcción de infraestructura son comunes en India, pero ambientalistas señalan que el exceso de proyectos de desarrollo ha provocado más desastres en las zonas frágiles del Himalaya.

sai/abh/ami/mas/mmy