Nueve muertos y varios heridos al caer un ómnibus desde un puente en Argentina

2 minutos

(actualiza en EX7157 la cifra de fallecidos y añade detalles)

Buenos Aires, 26 oct (EFE).- Nueve personas fallecieron y casi una treintena resultó herida en la madrugada de este domingo cuando el ómnibus en el que viajaban cayó desde un puente a un arroyo en la provincia argentina de Misiones, en el noreste del país.

El grave accidente ocurrió cerca de las 4:30 hora local (7:30 GMT), cuando un ómnibus de dos pisos de la empresa Sol del Norte chocó de frente con un automóvil Ford Focus en la ruta nacional 14, entre las localidades de Oberá y Campo Viera.

El ómnibus, en el que viajaban unas cincuenta personas, cayó sobre el arroyo Yazá, en momentos en que en ese sitio se registraba una densa niebla que reducía considerablemente la visibilidad sobre la calzada.

La Policía de Misiones, que en un principio registró dos muertos, informó de que la cifra de fallecidos ascendió a nueve, tres mujeres y seis hombres, y confirmó sus identidades.

Todos fueron trasladados al Hospital SAMIC de Oberá para las diligencias médico-legales y posterior entrega de los cuerpos a sus familiares.

Los 29 heridos, de edades que oscilan entre los 5 y los 67 años, fueron atendidos principalmente en los hospitales de Oberá y de Campo Viera. Cuatro de los pacientes debieron ser derivados posteriormente al hospital Madariaga de Posadas.

En el lugar continúa trabajando La Policía de Misiones con equipos de rescate, peritos de criminalística y personal de Seguridad Vial. Además de la estructura de Salud Pública y otros organismos del Gobierno provincial.

Los rescatistas de la Policía informaron de que todos los heridos del piso superior del ómnibus fueron evacuados, mientras continúan las labores en el nivel inferior, donde aún permanecen personas atrapadas.

La Policía indicó que la empresa del ómnibus no contaba con la lista de pasajeros, por lo que la fuerza de seguridad provincial «trabaja en la identificación de las víctimas y lesionados, en coordinación con los centros de salud y las dependencias intervinientes».

El ómnibus había partido desde Oberá hacia la localidad de Dos de Mayo y su destino final era la ciudad de Puerto Iguazú, en Misiones. EFE

lgu/pddp

(foto)