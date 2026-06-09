Nueve opositores presos murieron bajo custodia del Estado en Nicaragua, denuncia organismo

3 minutos

San José, 9 jun (EFE).- Un total de nueve opositores y críticos con el Gobierno de Nicaragua, que dirigen los esposos y copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo, han muerto bajo custodia del Estado en los últimos siete años, el último el pasado mayo, denunció este martes el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas.

Estas son las nueve muertes bajo custodia, según este organismo avalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH):

1. El nicaragüense-estadounidense Eddy Montes

Fue la primera muerte registrada de un opositor bajo custodia estatal, quien murió en mayo de 2019 durante un motín protagonizado por un grupo de «presos políticos» en el Sistema Penitenciario Nacional, conocido como La Modelo, según la versión oficial. La Unión de Presos Políticos de Nicaragua distribuyó una serie de audios y fotografías filtrados desde el interior de la prisión que presentan una versión diferente de la que dio el Gobierno.

2. El abogado Santos Sebastián Flores Castillo

Flores Castillo, de 52 años, falleció bajo custodia el 9 de noviembre de 2021 tras denunciar a Ortega por el presunto abuso sexual de su hermana Elvia Junieth Flores Castillo, cuando era menor de edad.

3. El histórico exguerrillero Hugo Torres

Torres, que fue viceministro del Interior durante el primer Gobierno sandinista (1979-1990) y en 1974 arriesgó su vida para liberar de la cárcel a Ortega, murió bajo custodia el 12 de febrero de 2022, con 73 años de edad, a causa de una «enfermedad» no especificada por las autoridades, que lo acusaron de ser «traidor a la patria».

4. El opositor José Modesto Solís Aguilar

Solís falleció en circunstancias nunca aclaradas en diciembre de 2023.

5. El general retirado Humberto Ortega

Exjefe del Ejército Popular Sandinista y uno de los estrategas de la insurrección armada contra la dictadura de Anastasio Somoza Debayle en 1979, murió en septiembre de 2024 a los 77 años «bajo la custodia de la dictadura», según los opositores, y como un «traidor a la patria» para su hermano, el presidente Daniel Ortega, que sin embargo le reconoció su «aporte estratégico» a la revolución.

6. El opositor Mauricio Alonso

Alonso, de 64 años, falleció el 25 de agosto de 2025. Expresidente del opositor Movimiento Renovador Sandinista (MRS), fue arrestado el 17 de julio de ese mismo año en compañía de su hijo y su esposa, quien fue liberada ese mismo día. Desde entonces se encontraba en condición de desaparecido.

7. El abogado Carlos Cárdenas

Cárdenas, de 68 años, murió el 29 de agosto de 2025, un mes y once días después de haber sido arrestado, como alega la organización opositora Monitoreo Azul y Blanco, por su labor como asesor jurídico de la Conferencia Episcopal de Nicaragua durante el fallido diálogo nacional que se instaló en mayo de 2018 para buscar una salida a la crisis social y política que vive el país desde entonces.

8. Anónimo

El Mecanismo también registra la muerte de otro preso político este año, cuyo nombre no reveló por seguridad de sus familiares.

9. El líder indígena Brooklyn Rivera

La última muerte de un detenido por razones políticas es la de este líder indígena miskito, diputado de la Asamblea Nacional (Parlamento) y presidente del partido Yatama, fallecido el 30 el mayo pasado en un hospital tras permanecer en situación de desaparición forzada desde septiembre de 2023. EFE

mg/rao/mt/eav