Nueve personas mueren en el accidente de un autobús en el centro de Ecuador

1 minuto

Guayaquil (Ecuador), 27 ago (EFE).- Nueve personas fallecieron este miércoles en Ecuador después de que el autobús en el que viajaban cayera a un barranco cuando circulaba por la localidad de Colta, ubicada en la provincia andina de Chimborazo, en el centro del país.

El servicio de emergencias de Ecuador, ECU-911, informó que el automotor se dirigía hacia la ciudad costera de Guayaquil, la más grande del país, y que hasta el momento se desconocen las causas del accidente.

Hasta el sitio llegó personal de la Policía, ambulancias del Ministerio de Salud y de bomberos, además de un equipo especializado en rescate, que se encargó de evacuar a las personas que habían quedado atrapadas en el interior del vehículo.

Funcionarios de Salud determinan aún el número oficial de personas heridas, que fueron trasladadas poco a poco a hospitales de las localidades de Colta y de Riobamba, capital provincial de Chimborazo.

Agentes de tránsito y de la Policía se mantienen en el sitio para recoger indicios que puedan aportar a la investigación de las causas del siniestro.

A excepción del año 2020, cuando la pandemia redujo la siniestralidad, entre 2019 y 2023 en Ecuador se registraron en promedio más de 20.000 accidentes de tránsito anuales, con los que alcanzó la tasa de mortalidad vial más alta de Suramérica, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). EFE

cbs/jrg